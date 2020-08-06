習近平真正的對手！揭密川普、蓬佩奧打擊中共的神祕策士

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／蔣清平

關鍵時代，總有關鍵推手。如果說，中共總書記習近平廢棄韜光養晦路線，是讓美國改變對中政策的中國內部推手；在川普政府內部重拾強硬對中政策的幕後推手，則是出身於中國的華裔學者余茂春，隔著太平洋，兩位年齡相差近10歲的中國人，正在直球對決。

1962年出生的余茂春，生於中國安徽，在重慶長大，現職為美國海軍學院東亞和軍事史教授、國務院國務卿辦公室中國政策規畫首席顧問。蓬佩奧說：余茂春「是我團隊的核心」。

習近平真正的對手　其實是蓬佩奧核心余茂春

這位天津南開大學歷史系畢業的高材生，如何走上抗中之路？余茂春4歲時爆發文化大革命，這場10年浩劫讓他在價值錯亂中成長。他回憶年輕時用短波收音機偷聽「美國之音」廣播，時任美國總統雷根一場反蘇共演講，讓他決定到鐵幕外的美國求學，這一年，他21歲。同一年，不到30歲的習近平成為河北正定縣最年輕的縣委書記，開啟仕途之路。

文革在習、余兩人身上留下烙印，習的父親習仲勳在文革中被打倒，習近平因被打為黑5類，還曾坐過黑牢；文革後，余茂春夢醒時分，對中共再也不抱任何期望，習近平則因父親復出，一步步成為紅色江山的捍衛者，兩人走上迥然不同之路。

準備兩年後，余茂春負笈美國賓州史沃斯默爾學院（Swarthmore College）攻讀碩士，其後又申請到美國首屈一指名校、加州大學柏克萊分校讀博士，在博士班期間，北京發生天安門事件，成為他人生轉捩點，他從只是在書本中反中，成為起而行的實踐者。

1994年取得歷史學博士學位後，余茂春進入美國海軍學院擔任近代中國和軍事史教授至今。桃李遍布在國務院與國防部，不少負責中國相關事務的美國官員，看到他都要尊稱一聲「余教授」。

「我們注意他很久了」，中國外交部旗下智庫、中國國際問題研究院一名學者透露，余茂春很早就是中國重點的情蒐對象，華府「以華制華」方針在近10年開始浮出台面。2011年首位美國華裔駐中國大使駱家輝，在他任上逃至美國駐成都總領事館的重慶副市長王立軍差一點獲政治庇護，中國著名異議人士陳光誠，也是在駱的穿梭下，安全送往美國。「中國人以為這類人有中國情，錯了，反起中來更狠，不留情面」。

該名學者透露，余茂春成為美國總統川普身後抗中大將，是蓬佩奧牽的線。根據中方掌握的情資，他稍早利用華人身分當掩護，一邊教書，一邊從事美國對華的情報蒐集工作，在蓬佩奧出任美國中央情報局長後，進一步器重他，一步步成為「川核心」。

(本文截自財訊613期，詳全文)

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