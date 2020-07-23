薪資天平歪一邊 瘦了基層肥了高層

文／財訊新聞中心

證交所近期揭露上市櫃公司員工薪資概況，根據《財訊》進一步比對發現，多家公司基層與高層的薪資增減方向不一致，部分上市櫃公司業績虧損，但董事酬勞卻逆勢成長的怪現象。

2019年上市櫃公司整體獲利年減9％，總計388家虧損，創下歷年新高。看似衰退的營運環境中，基層員工的平均薪資卻逆勢小幅增長0.7％，由100.8萬元提升至101.5萬元，顯示仍有企業願意大方將營運成果分享給基層員工。

不過，部分公司出現「公司獲利改善，董事兼任員工平均酬勞增加，但基層員工平均薪資卻減少」，以及「公司虧損加劇，基層員工平均薪資順勢減少，但董事兼任員工平均酬勞仍增加」的情況，不只求職者該留意，也值得投資人注意。

以營建股力麒為例，該公司2019年每股稅後盈餘（EPS）由0.1元上升至1.12元，因此董事酬勞增幅一舉翻倍；不過，公司因考量房屋銷售未達預期等因素，未發放績效獎金，導致基層員工薪資年減近二成。

大車隊2018年每股稅後盈餘從4.51元提高到5.07元，在2019年的董事酬勞年增近16％至122萬元，不過，基層員工平均薪資減了6.35％。此外，像是大飲、敦泰、昱泉等公司雖然持續虧損，但虧損幅度已有改善，三家公司都在公開資訊觀測站中揭露，因為營運有狀況，基層員工的平均薪資無法提升；不過，翻開此三家的董事加計兼任員工平均酬勞，年增卻都是雙位數，其中敦泰的增幅最大達16.24％。

另外，在「公司虧損加劇，基層員工平均薪資順勢減少，但董事兼任員工平均酬勞卻增加」的公司，統計則有廣豐、欣巴巴、同開、茂矽等公司，尤其廣豐的增幅暴增逾二倍，直逼300萬元。

目前政府僅強制對於近3年連續虧損、或基層員工平均薪資不到50萬元、或是公司治理評鑑排名最後20％的公司，要個別揭露董監酬金，但更應該循序漸進往所有企業都揭露前進，不只真正揪出單一肥貓，也讓基層員工的薪資狀況更有被把關的空間。

(本文截自財訊612期，詳全文)