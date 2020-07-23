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從江蕙、費玉清到蔡依林 翻開舞台音響教父的一頁音樂傳奇

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／段詩潔

推開穩立音響的門，一堵厚實的牆豎立眼前，一張又一張的演唱會後台通行證密密麻麻的堆疊在上頭，定睛一看，全都是叫得出名號的國內外大明星，讓人忍不住「哇！」的驚嘆一聲。

穩立的網站上寫著「所有巨星的聲音來自穩立」，這可不是開玩笑的。穩立一年至少打造300場演唱會的音響燈光系統，包辦了台北小巨蛋7成活動，想得到的大咖如張學友、費玉清、江蕙、蔡依林等都合作過。此外，30屆的台灣燈會，文華東方、信義誠品的音響燈光、視訊控制系統，也都由穩立音響承辦，可見它在台灣音響界的地位。

成立43年的穩立，在業界威名震天，但由於老闆超低調的個性，一般人卻不熟悉。穩立董事長陳穩健，人如其名，溫和又謙虛，一點架子也沒有，身處一個星光熠熠、鎂光燈閃不停的產業，卻從來沒有接受過媒體採訪。業界都說穩立是台灣第一，他還露出一絲不好意思的神情。

陳穩健自己就是個音樂人，家裡雖然不富有，小學6年級開始學鋼琴，因為父親認為學琴的孩子有氣質。他對鋼琴不是太有興趣，進中學後又學了打鼓與薩克斯風，高中組樂團負責打鼓，就這麼一直玩下去。沒考上大學，當兵進入憲光藝工隊。

俱樂部夜總會　開風氣之先

當年台灣流行音樂很興盛，因為越戰時美軍後勤休息在台灣，包括民權東路、農安街、中山北路，都有很多life house、俱樂部，風氣極盛。當年因為有那個環境，影響台灣一群年輕人投入音樂，雖然當年沒有那麼多創作，但是複製得愈像愈好，「就像如果你每天背唐詩三百首，現在創作也不會太差。」陳穩健說。

當時石門芝麻大酒店的老闆張克東想法很新潮，擁有最豪華的國際夜總會，陳穩健退伍後就毛遂自薦；當時有20個樂團角逐，就像現在選秀一樣，最後他們樂團雀屏中選。不過，陳穩健一邊在豪華夜總會表演，一邊思考是不是要一輩子做下去？他細心觀察，台灣所有場地都沒有好的設備，當時不管去哪裡演出，都必須自備樂器與音響。於是，他跟夜總會電器工程師一起創業，但半年後業績依然掛「0」，工程師退出，陳穩健決定自己做下去。

陳穩健想打造一個好的演出場所，想要承攬音響、燈光、樂器等工程，但當時那些老闆不懂，也認為不需要。絞盡腦汁後，「我印了很多貼紙，上面有我的電話，只要這家店看起來是有需求的，我就拜託櫃台小姐，能不能讓我把貼紙貼在櫃台的公用電話上？有任何問題都可以打給我，我可以幫你們修理設備。」結果因為以前沒有售後服務的概念，因此每家店裡的孤兒機，都變成了他的客戶。從修理做起，到後來客戶開新店也找他，商機愈來愈大。

(本文截自財訊612期，詳全文)

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