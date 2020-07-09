閃辭董事成話題 陳守煌淡定談大同：一切為誠信

文／洪綾襄

3年前，他以法務部次長卸任之尊，擔任大同董事；3年後，連任大同董事後卻又突然辭職，陳守煌進出大同都是話題十足，他接受本刊專訪時強調：做人誠信是他法界人生的基本原則。

6月30日的大同股東會上，公司派出奇招拿下全數9席董事，但再次當選董事的陳守煌卻在改選結果出爐後，立即宣布辭任。由於陳守煌曾任法務部次長、高院檢察長，身分特殊，難免引起外界好奇。

陳守煌再三強調，早已在4個月前，就向大同董事長林郭文艷和董事會表示，自己無意續任大同董事，並建議大同如果要固守經營權，應將票數灌注在重要人事上。沒想到，當天下午兩點竟然被通知自己當選，他因此立即在下午3點向公司表達無意續任。

「3年前，答應林蔚山董事長夫婦出任董事，是因為他們很誠心地請託；如今請辭也不是為了私人目的或想出名，真的是之前都已經跟親戚、同事、司法界好友都講說我不會再當了，如今更不會因為選上了而改變心意，做人誠信是基本的」。

無意續任董事 早已告知法界與親友

這不是陳守煌第一次為了信守承諾而推辭職位。2016年，他就為了信守和法界好友在退休後一起開律師事務所的承諾，辭掉被提名為大法官的機會。

在台灣法界，陳守煌的仕途之路是十分特別的，他在念台中師專4年級時，就靠著自修考上律師，當時才19歲，隔年又考上司法官。這個紀錄至今無人能破，也讓考試院為此修改司法官應試的年齡規定，須滿22歲才能參加。

在司法體系服務35年，歷任6位檢察長、法務部次長後轉戰律師，陳守煌卻將事務所取名為「平安恩慈」，就是希望即使走出公門體制之外，仍能秉持《聖經》箴言行事：「你當為啞巴開口，為一切孤獨者伸冤。你當開口按公義判斷，為困苦和窮乏者辨屈。」

法務部前部長邱太三觀察，因為陳守煌的出身特殊，在國內法界並不被歸類於哪個幫派，而他的行事作風都是基於作為一個虔誠基督徒的責任心和使命感，因而贏得業界的好名聲，「即使走到天平的另一端」，也一直都有實力堅強的夥伴加入。

現年68歲的陳守煌說，人生走到這份上，開業當律師的目的不只為了賺錢，而是要在訴訟輸贏之外，為兩造追求雙贏的「圓滿」。在他的號召下，成立將滿4年的平安恩慈國際法律事務所，如今堪稱「檢察長事務所」，主持律師陣容中有曾任最高法院檢察署特別偵查組主任的陳雲南、最高行政法院審判長黃合文、最高行政法院法官闕銘富、最高法院檢察署檢察官陳榮宗等人，下半年還會有好幾位最高法院庭長等級的夥伴加入。「平安恩慈」擅長刑事、民事、行政訴訟，近期還將業務拓展到家族企業上，延攬了安侯建業（KPMG）會計師事務所台灣所前副董事長方燕玲，擔任家族治理中心執行長。

(本文截自財訊611期，詳全文)