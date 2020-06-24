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中國投資沒賺錢、台灣表現走下坡 誠品吳旻潔下一步 外界張大眼睛看

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／林苑卿

近年，誠品生活在中國投資頻頻失利，在台灣的表現也走下坡。在今年關閉多家門市後，誠品生活能否盡快成功整合線上線下、打造全通路，將是重振業績的關鍵。

6月1日凌晨，台北市敦南誠品正式熄燈，這場堪稱誠品近年在台灣最大規模的品牌行銷系列活動，藝文名人雲集、粉絲擠爆現場、落淚不捨的畫面占據當天各大媒體版面，獲得廣大回響。然而，就在幾天之前的誠品生活股東會上，場子主人同樣都是董事長吳旻潔，但環境氛圍卻是截然不同。

中國投資虧損 賠最慘的深圳店何去何從？

「深圳店未來的方向，我們現在積極與房東（華潤置地）談徹底與根本的方案，主要就是從能夠提升財報的損益，與重新進行資源配置為目標。第3季如果有比較明確的方向，會再向投資人進行報告。」5月27日，吳旻潔眼前是帶著質疑的股東們，她必須針對去年在中國地區虧損最多的深圳店說明處置策略。

接著6月上旬，市場就傳出誠品生活深圳店年底將從華潤置地旗下的華潤萬象天地撤場。對於《財訊》的查證，誠品生活回應：「誠品生活深圳正常營運，目前沒聽說有任何變動的計畫。」

儘管如此，但數字會說話，攤開誠品生活歷年的財報，前進中國根本是賺少虧多。從2012年開始，誠品生活在中國持續虧損了5年，2017年好不容易轉盈，且小幅成長，好光景就沒了，2018年2019年分別是衰退和虧損。而主要的虧損，就是來自深圳店和上海店。

「深圳店從開店至今，歷程比較坎坷，因為導入IFRS（國際財務報導準則）後，租賃項目認列方式調整，深圳店衝擊最大，再加上周邊為工地，以及武漢肺炎疫情，讓營收不如預期。」吳旻潔坦言。

上海拓點受阻 提列資產減損影響獲利

再來是上海拓點受阻。原本2013年風光受邀進駐上海第一高樓──上海中心拓點，而後卻因為與房東的溝通始終無法獲得共識。直到2019年8月，誠品生活終於公告，該公司及子公司誠品生活百貨（上海）公司與上海中心大廈建設發展公司，分別簽有上海中心大廈預租意向書及預租合同，因為上海中心拒不履約，依據上海國際經濟貿易仲裁委員會仲裁結果，意向書及預租合同將不繼續履行。

面對上海中心拓點計畫「無功而返」，吳旻潔也強調，中國還是充滿潛力的市場，只要開對店、開對城市及開對條件，因此仍將持續尋覓地點，不讓誠品生活在上海地區缺席。然而，誠品生活針對上海中心先期已投入的資產，也已於2019年提列資產減損，影響了獲利表現。

根據誠品生活2019年的年報揭露，當年獲利受到IFRS會計準則影響1.27億元（尤以誠品生活深圳店為主，占了其中的1億元），及上海中心仲裁提列資產減損0.36億元，合計認列的業外損失就吃掉當年營業利益超過3分之1。

(本文截自財訊610期，詳全文)

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