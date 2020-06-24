解開王美花扶正經濟部長的關鍵密碼

文／陳文暉

距離小英有意尋找「穩健」的經長理想，雖有一步之遙，但王美花政治顏色正確，在經濟部服務長39年，是這次她出線擔任經濟部長的重要關鍵數字。

行政院6月19日宣布，經濟部長由法律智財專業的經濟部政務次長王美花接掌，20日正式交接，蔡政府新任期的內閣改組自此告一段落。據了解，早在520之前，蔡政府就思考罷韓成功後，陳其邁返回高雄選舉，空出副閣揆職缺所牽動的人事布局。

小英屬意黃志芳？蘇貞昌堅持內部擢升

「對各派系最無害、沒有威脅」，黨政人士直言，這是原經長沈榮津在綠營派系林立中，可以勝出的主因，且沈榮津對長官交付任務使命必達，口罩國家隊的成功，讓府院二巨頭對這位「歐吉桑」更加信任，成為二人最大公約數。但找誰掌舵下一任經長，才是府院最傷腦筋的事。

因為歷經工研院董事長李世光出任蔡政府第一任經長時，短短一年三個月，就為限電扛責下台陣亡，府院高層及核心政治幕僚都嚇到了。為避免前車之鑑，經長一職，蘇揆堅持內升不考慮派系政治酬庸，小英則要求人選以「穩健」為主，據悉府院對經長人選曾有番角力與拉鋸。

知情人士透露，找人過程經過不只一輪討論，蔡、蘇二巨頭各有所屬，傳出小英屬意貿協董事長黃志芳、蘇揆屬意內升政次王美花；但黃本人並無意願，就連商業發展研究院董事長許添財，油、電、糖等國營事業董事長，都一一盤點過，也找不出令層峰放心的合適人選。

黨政知情人士透露，府方比較擔心王美花的政治判斷能力，因此猶豫。儘管有老公顧立雄作為堅強後盾，但政治判斷必須立即應變、危機處理，面對立院咄咄逼人需有臨場反應，必須要靠個人政治智慧及機智反應，但王美花這一部分略顯不足，令黨內人士憂心。

不過，有政治判斷的人，未必管得住經濟部這個龐大機器。經濟部長本來就是個「政治風險極高」的官位，業務包山包海，錯綜複雜，歷年因油電水等民生事件下台的經長或國營事業董事長不在少數，到處都是「地雷」，而且產業、能源相關主管機關眾多，事業單位也各有山頭，不但最起碼不能出包，更是政府的重要工具，顯見要掌舵經濟部，專業及政治門檻都不低。核心幕僚及高層研商時，第一個念頭就鎖定「從經濟部系統找人」，且掃描人才庫的過程，不難窺見「資深」的關鍵字。

從行政院發言人丁怡銘介紹沈榮津及王美花人事時，強調服務38年、39年的數字，就是關鍵密碼。因為過去但凡「空降」經濟部長者，除林信義外，大多很快陣亡。

(本文截自財訊610期，詳全文)