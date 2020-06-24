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情牽台灣30年 荷蘭駐台代表紀維德 從過客變台客

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／郭瓊俐

荷蘭駐台代表紀維德，即將結束5年任期，返回荷蘭任職。娶了台灣老婆，在台灣住了20多年的他，暢談對台灣社會的觀察，以及他與台灣密切的連結。

4月27日，鮮豔的橘色鬱金香和焦糖煎餅，擺在疫情指揮中心指揮官陳時中面前，透過當時全民每天必看的記者會鏡頭傳達出去，讓荷蘭焦糖煎餅在全台狂賣，兩個月後依然缺貨；加上荷蘭駐台代表紀維德當天加碼宣布，「荷蘭貿易暨投資辦事處」改名為「荷蘭在台辦事處」，讓台荷關係急速升溫，台灣人對荷蘭的認識和好感度也快速增加。

雖然因為中國的政治壓力，荷蘭在台辦事處改名、改換專屬識別標誌及更新官方網站後，對外不再談論此事，由此檢視，台荷關係愈來愈緊密，卻是不爭的事實。除了雙方在半導體產業的連結外，紀維德任職荷蘭駐台代表五年期間，致力推動台荷在經貿、文化與城市交流的努力，也功不可沒。

接電話的第一個招呼聲是「喂」，言談間常帶著「嗯」、「對對對」等台灣人慣用的語詞，偶爾還來一句「沒法度」的台語，紀維德的流利華語與道地的台灣腔，常會讓和他聊天的台灣人，忘了是在和外國人講話。他自己笑說，過去派駐上海工作時，只要一開口，聽到他語調較軟的台灣腔，中國人就會問：「你是從台北來的嗎？」

台灣女婿結緣 為台灣各領域都感到驕傲

畢業於荷蘭萊頓大學漢學系的紀維德，因為結識了台灣籍妻子，為愛來台灣，從1987年到2009年在台灣成家立業，連續住了22年；後來才到上海擔任荷蘭駐滬工業事務領事、荷蘭經濟部外商投資局中國事務首席代表。2015年，紀維德返台擔任荷蘭駐台代表，到今年7月底任職期滿，即將調任海牙的荷蘭經濟部門工作。

「我已經申請延任一年，不能再延了。」紀維德說，大部分的駐台代表都喜歡台北的職位，很多人會申請延期，因為對他們的配偶來說，台北是很適合居住的地方，環境非常好，醫療也很好，「台灣很值得驕傲，各個領域都值得驕傲。」

紀維德和台灣結緣30年，與台灣經濟起飛與產業轉型的過程密不可分。他說，初到台北時，捷運工程剛開始，整個都市像一個大工地，但台灣經濟蓬勃發展，加上解除戒嚴，外商一直進來，開發台灣市場。紀維德在台的第一個工作是幫外國品牌做行銷，後來轉至荷蘭航空任職，一直做到亞太區行銷總監，他以台灣為基地，飛遍荷航在亞太區駐點的20個國家。

「台北對我們兩個是很理想的基地，兩人都可發展職業，小孩也在這邊長大受教育。」紀維德1990年代後期曾獲邀到北京擔任荷航中國區總經理，但為了太太的工作和兩個小孩的教育，他婉拒了該項職務。紀維德的妻子曾淑芬，一直在外商金融圈擔任要職，2013年自瑞銀集團退休。

(本文截自財訊610期，詳全文)

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