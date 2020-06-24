快訊

逃過災禍夾擊！墨西哥沿海7.5大地震的救命關鍵62秒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

終結23年夢魘列口蹄疫非疫區 外銷百億商機台灣需要一個豬肉國家隊

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／游筱燕

歷經23年的努力，6月16日台灣獲得世界動物衛生組織審查通過成為非疫區，國內相關豬隻畜牧業歡欣鼓舞，但接下來要面對的難題，仍有待時間和技術去克服。

農委會主委陳吉仲一家是口蹄疫的受災戶，這段回憶讓他在18日的行政院院會中數度哽咽，「歹勢（泣）！當時2萬5千多戶的養豬戶⋯⋯（泣），對不起，現在剩7千多戶，有1萬8千多戶不見了，我們家就是那一戶，1千7百億元的損失，我們家就貢獻了4百到5百萬元，四百到五百萬元對一個農民來講，他可能就站不起來，農民沒有資產那只能賣地⋯⋯。」

行政院長蘇貞昌說：「當時豬隻不能養，也賣不出去，但飼料錢還是要還，甚至得賣土地償還債務，直到陳主委從美國攻讀博士回來，與妻小縮衣節食，幫忙父親還債，這是歷經兩代23年的辛苦。」

非洲豬瘟　也被阻於境外

台灣曾是全球第2大豬肉出口國，1997年口蹄疫爆發後痛失國際市場，撲殺385萬頭豬隻，終於在23年後，16日獲得世界動物衛生組織（OIE）審查通過成為非疫區，與日本並列為亞洲唯二不施打疫苗的口蹄疫非疫區，由於落實嚴格邊境把關，也是亞洲唯二沒有非洲豬瘟的國家。

豬肉可以外銷了！為什麼特別值得期待？根據農委會統計，1996年，口蹄疫未爆發前豬隻在養頭數有1070萬頭，平均每兩個台灣人就養一頭豬，到去年只有551萬頭，等同直接腰斬；原有2萬5357戶養豬戶，去年只剩6759戶，少了近4分之3；1996年毛豬的產值達新台幣886億元，占當年農林漁牧總產值20%以上，是產值最高的單項農產品。

單是在1996年外銷日本的豬肉價值就高達15億5120萬美元（換算當時幣值約6百億元台幣）。生鮮豬肉有40%外銷日本，成為最大宗的出口國，主因是長時間冷凍的豬肉會失水，影響口感，台灣離日本近，可以用冷藏賣到日本，與當地溫體豬的價格不相上下，深受日本人喜愛。

3年前拔針　就嗅到商機

返回榮景的期待轉化成商機。一位業內人士表示，3年前即將拔針之際，市場就出現許多收購豬舍的人，有趣的是，不只原本養豬相關產業，連紡織業、飯店業都跑來參一腳，在2018年中國爆發非洲豬瘟時，收購腳步更盛，就是預期「健康的」豬肉價格會持續上揚，影響甚至超過10年。台北迪化街老店江記華隆也說，市場許多跡象顯示，豬肉價格定會上揚，屆時必會出現搶豬肉潮。

創立54年的台北伴手禮老店唯豐肉鬆，看好商機，一年前開始找廠房，這也是唯豐的第一間廠房，最後落腳深坑，今年農曆年前簽約，6月18日試產完成，22日新廠啟動，準備迎接新機會。

(本文截自財訊610期，詳全文)

【更多精采內容詳見】《財訊官網》

相關新聞

終結23年夢魘列口蹄疫非疫區 外銷百億商機台灣需要一個豬肉國家隊

歷經23年的努力，6月16日台灣獲得世界動物衛生組織審查通過成為非疫區，國內相關豬隻畜牧業歡欣鼓舞，但接下來要面對的難題，仍有待時間和技術去克服。

情牽台灣30年 荷蘭駐台代表紀維德 從過客變台客

荷蘭駐台代表紀維德，即將結束5年任期，返回荷蘭任職。娶了台灣老婆，在台灣住了20多年的他，暢談對台灣社會的觀察，以及他與台灣密切的連結。

解開王美花扶正經濟部長的關鍵密碼

距離小英有意尋找「穩健」的經長理想，雖有一步之遙，但王美花政治顏色正確，在經濟部服務長39年，是這次她出線擔任經濟部長的重要關鍵數字。

中國投資沒賺錢、台灣表現走下坡 誠品吳旻潔下一步 外界張大眼睛看

近年，誠品生活在中國投資頻頻失利，在台灣的表現也走下坡。在今年關閉多家門市後，誠品生活能否盡快成功整合線上線下、打造全通路，將是重振業績的關鍵。

預言經濟復甦將是「部分的V」 辜朝明：美國認錯 台灣地位大提升

全球疫情、美中經濟戰、美國大選，是三大政經變數的主軸，請看長期深入掌握美、中脈動的日本野村總合研究所首席經濟學家辜朝明，為你深入剖析大時代變局下的最新發展。

郭董醉心研發智慧馬桶 豪擲10億也願意

鴻海創辦人郭台銘在把事業董座交棒給劉揚偉之後，今年上半年，郭台銘經常出入地方，不是鴻海的土城總部，而是位在台北市芳蘭路的永齡生醫館，也就是他旗下永齡健康基金會的辦公室。事實上，近年來郭台銘將重心放在生醫事業並不是新聞，但較不為人知的是，目前讓郭董緊盯研發進度的產品，竟然是一個馬桶！

西螺百年醬油廠釀出香醇台灣味 「丸莊」第四代的百年新舞台

丸莊醬油第4代莊偉中，助老品牌開專賣店、網路銷售、成立觀光工廠、百分百台灣黑豆契作，赴中國設廠，推動老牌轉型不斷壯大。

5G基金滿手好牌 怎麼挑？配置從國家到個股都有學問

今年隨著5G布建日漸完備，受惠產業湧現，台灣專門聚焦5G的基金相繼上市。投資人在面對不同的選擇時，可先從基金配置的國家、個股著手，抓住最關鍵的5G投資機會。

習近平臉腫腫...李克強洩天機：中國6億低收入戶 每月僅賺千元人民幣

李克強的任期剩下兩年多，雖然深知無法力挽狂瀾，但至少圖個清名走人。剩下的日子，李克強肯定會更大膽說自己的話，與習近平的矛盾只會更加表面化。

從艋舺窮困家庭到「天下第一部」部長 翻轉徐國勇政治命運的兩班公車

蔡英文第2任期政治列車啟動，差點錯過這班車的內政部長徐國勇，其實對於政治很淡然，他的人生沒有按照規畫去走，其中，有兩班公車就是改變他人生劇本的關鍵。

改組內幕》蔡蘇體制勢力重劃分 小英關鍵時刻出手力保「核心鐵三角」

蔡英文總統展開第二任期，與行政院長蘇貞昌的「蔡蘇體制」也重整完畢。 此次府院黨改組除了最大驚奇顧立雄外，還有許多改組過程中的曲折，都饒富政治意涵。

國聯老夥伴 聯手打造餐旅新視野 兩個大男孩戒不掉的飯店癮

從最早的主雇關係到成為創業夥伴，國聯飯店小開康程華與餐飲界達人王劭仁共同打造的慕舍酒店，一開幕就「中大獎！」遇到武漢肺炎疫情，他們會如何扭轉頹勢？

熱門新聞

情牽台灣30年 荷蘭駐台代表紀維德 從過客變台客

預言經濟復甦將是「部分的V」 辜朝明：美國認錯 台灣地位大提升

解開王美花扶正經濟部長的關鍵密碼

中國投資沒賺錢、台灣表現走下坡 誠品吳旻潔下一步 外界張大眼睛看

終結23年夢魘列口蹄疫非疫區 外銷百億商機台灣需要一個豬肉國家隊

壽險4大新措施的因應之道

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。