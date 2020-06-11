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習近平臉腫腫...李克強洩天機：中國6億低收入戶 每月僅賺千元人民幣

聯合新聞網 / 財訊雙週刊
中共國家主席習近平。 新華社(資料照)
中共國家主席習近平。 新華社(資料照)

文／蔣清平

中國是人口眾多的發展中國家，人均年收入是3萬元（人民幣，下同），但是有6億中低收入民眾，他們平均每月收入也就1000元。」中國國務院總理李克強在第13屆全國人民代表大會第3次會議總理記者會上的發言，完全打臉中國國家主席習近平承諾，今年要如期讓中國14億人脫貧的說法，習近平承諾頓時變成一張空白支票，習李關係立刻引發外界揣測。

隨著2022年將舉行中共二十大，中南海內南院（中共中央所在地）與北院（國務院）之爭，正在火熱上演。

愈描愈黑！　中國官媒強調已達小康目標

李克強向脫貧發難後，由中共中央黨校主辦的《求是》雜誌火速刊登習近平署名文章，強調中國已基本實現全面建成小康社會目標，成效比預期好。中國官媒更搬出一堆專家解釋李克強的說法，諸如脫貧是以縣為單位，收入只是其中一個指標，或是他說的是平均值、可支配所得等。「真是愈描愈黑，此地無銀三百兩。」一名官媒主管以嘆為觀止來形容。

習李的江湖恩怨，由來已久，兩人出身迥然不同，習近平是根正苗紅的紅2代，北京清華大學是靠工農兵背景保送；李克強的父親只是小縣長，靠真才實學考入北京大學法律系，英文更是流利。從政路上，李克強是胡錦濤扶植的接班人，習近平則是半路殺出的程咬金，斷了李克強的領導人之夢。

2012年中共十八大後，習近平出任國家主席，李克強成為總理。剛開始，習還算尊重李分管的國內經濟及外貿，習李體制勉強維持住，但習心中想的是國進民退、組建國際級國有企業，控制與吸納民間資本，以鞏固其集權黨國體制；李則是希望延續前總理溫家寶的路線，促進民間經濟活力，逐步改革社會主義經濟體制。近年，習近平更透過讓親信劉鶴出任中央財經領導小組辦公室主任，慢慢架空了李克強的經濟決策權。

「要徹底拋棄寬鬆貨幣加碼來加快經濟增長的幻想。」2016年5月，《人民日報》以「權威人士」談中國當前經濟，給國務院政策「洗臉」，這名權威人士正是劉鶴。習李不和直接鬧到中國官媒上，當時國務院也發出澄清稿，直接跟權威人士的說法對決。

中國官媒一名主管透露，中共十九大後，習近平透過種種制度集權，加上軍權、情治與公安牢牢掌握在手，李克強原本只能三聲無奈，但2018年起美國發動貿易戰，這位北大高材生對於習的決策能力，終究還是看不下去。

(本文截自財訊609期，詳全文)

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