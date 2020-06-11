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西螺百年醬油廠釀出香醇台灣味 「丸莊」第四代的百年新舞台

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／游筱燕

百年醬油廠，總有一種老味道、老記憶，那是一種品牌力，也是一種負擔。就像身軀龐大的大象，很有存在感，但要改變也不容易。雲林西螺百年醬油廠丸莊，在年輕的第4代投入後，創立觀光工廠、打入網路商城、設立專賣店，甚至與外商合資30億元進軍國際市場。

馬國首富來敲門　前進中國設廠量產

4年前，外商「益海嘉里投資」來台灣尋找醬油廠合作，想補足旗下「金龍魚」品牌沒有醬油產品的缺口，看遍各大廠，試過各大醬油風味，丸莊就由第4代、副總經理莊偉中負責接洽。

百年來固守台灣市場的丸莊，不知道對方來頭。「他們打電話來，我還以為是詐騙集團，想說什麼金魚品牌⋯。」莊偉中自嘲說 ，後來才知道益海嘉里是新加坡商豐益國際的子公司，而豐益國際創辦人則是馬來西亞首富郭鶴年，為全球第4大農產品原物料商，旗下「金龍魚」是中國最大的食用油品牌，市占率40%。

2017年雙方成立合資公司「丸莊金龍魚」，股權各半，由莊偉中的父親莊英堯擔任董事長，益海嘉里投資方出任總經理。丸莊金龍魚共分3期投資，總金額1億元美元，目前第1期已投入6000萬元美元。3期完工後，產能可達12萬噸，大概等於台灣市場一整年的醬油總量（中國市場1年約為700萬噸）。合約談了一年，再經過一年半建廠，第一件產品終於在去年底量產上市鋪貨。

益海嘉里調味品事業部總經理王然鵬表示，丸莊擁有黑豆、豆麥兩種製成完全不同的技術，是一般醬油廠少有的；尤其黑豆醬油的風味獨特，品牌較有質感。合資過程有不少討論，王然鵬說：「莊偉中堅持用丸莊品牌，所以把丸莊掛前面，變成丸莊金龍魚，這是第一次有品牌掛在我們前面。」

儘管丸莊是黑豆醬油的專家，但要在中國設大規模的醬油廠，許多事都是第一次。莊偉中說：「我們西螺廠一個甕一次裝150公斤的原料，大陸一個槽一次就快兩百噸，差1000倍！」再者，過去國際上大規模的醬油廠多是豆麥醬油，「我們應該是全世界第一個把黑豆手工醬油設備化的，各條管線都要考量到，每個設計都很貴不能出錯，可說是前無古人。」工廠光設計就花上一年，前後討論不下百次。

家族意見不一致　老爸相挺拍胸負責

莊偉中說，由於投資金額很大，至今家族的人也非全部贊同，「有人覺得我們不需要吧，也玩不起；但我認為機會要把握，我對長輩們說，益海嘉里選丸莊不是看上丸莊規模，被選上，代表丸莊品牌有價值。」最後是贊成的家族人士，以及家族的好友們一起出資。

對於金額這麼大的投資，雖然由莊偉中提案主導，但他很感謝父親莊英堯的支持，目前仍在丸莊主事的莊英堯對家族說：「這是我決定要做的，成敗我會負責！」這也證明莊偉中一路走來，莊英堯看在眼裡，肯定兒子對百年家族企業轉型的付出。

莊英堯是丸莊第3代，家中男性排行第3，原任總經理，在台北營業所負責全台的經銷業務；2哥莊英烈任董事長，主導企業發展；弟弟莊英志留在西螺本廠，管理廠務；大哥莊英煌則長年旅居美國。

精通中、英、日文的莊偉中，大學畢業後第一份工作是擔任日商羅姆電子（Rohm）的業務，銷售光碟機內的驅動IC。一年半後，出國就讀波士頓大學企管碩士班。2003年畢業之際，2伯莊英烈因腦溢血突然離世，父親莊英堯轉任董事長，叔叔莊英志升任總經理。當時的莊偉中已經應徵上日本松下電子，談好未來要去負責中國半導體市場，但有感於家族責任，「我設定回家幫忙半年，出意見，誰知當初想好的半年，就一路到了現在。」

(本文截自財訊609期，詳全文)

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