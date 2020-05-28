4年前股價跌剩1/9黯然下市 穎台手握祕密武器要演上市復仇記！

文／林苑卿

2009年風光上市的全球液晶電視板材龍頭—穎台，遇到OLED電視問世的逆風， 2016年退出資本市場。如今要透過新產品線捲土重來，力拚在年底股票重新上市。

我們那幾年幾乎每天都會接到一兩百通電話，是股東打來抱怨股價過低...」穎台科技共同創辦人、董事長暨執行長王志鴻回想2011年時，OLED（有機發光二極體）電視問世，被市場追捧為次世代顯示技術。由於OLED是主動式發光，不需要背光源，在背光源中搭配的導光板或擴散板，也就沒有存在價值，導致當時身為全球液晶電視背光源板材龍頭的穎台，股價開始受到影響。

穎台的股價從2010年最高點的239元，一路狂墜至下市前，僅剩26.35元，股價約僅有最高點時的1/9。

背光板材龍頭 曾喊水結凍

全盛時期，穎台在液晶面板導光板呼風喚雨，「這個規格要怎麼走，可以是我說了算！」王志鴻自豪地說，甚至台灣面板廠、日本或南韓電視機品牌商，都常常來向他探詢，未來液晶面板產業的發展走向。

中光電採購協理崔芳華印象很深刻，「很多台灣、南韓與日本的客戶，都指名要使用穎台的產品。」因為穎台在熱壓、二次光學、雷射等光學設計能力很強，而且在產品開發前期就與客戶的研發人員密切合作，因此開發出的產品不用太多調整，就可以馬上使用。

索尼採購經理賴品揚也提到，穎台從材料配方、生產到光學設計開發一條龍，都是專有的技術，可以因應客戶的規格要求，開發出對應的新產品。如傳統的側光式電視導光板厚度是五毫米，但電視訴求愈來愈輕薄，穎台為此也開發出僅有1.5毫米，全球最薄的導光板。

然而在2011年OLED電視推出後，市場的風向出現變化，王志鴻也警覺穎台必須要做出改變。不過，砸錢投入新產品研發，短期內難以看到績效，但獲利卻被龐大的研發費用侵蝕，最直接的反應就是股價像溜滑梯般一路下滑。

當時，王志鴻在5年內，總共投資25億元研發；但小股東認為穎台獲利狀況並未改善，股價直直落，卻又一直投資，不滿聲浪四起。穎台的主要股東—私募基金公司華威國際，評估穎台未來有這麼多的新產品與發展計畫，只是短時間看不到成效，遂找上王志鴻商討收購下市，以免除小股東的干擾，穎台可以更專注於產品與技術研發。

投資研發大錢坑 引發不滿

「我覺得掙扎是難免的。」王志鴻感觸很深，他也不希望看到公司股價一直下跌，變成雞蛋水餃股，但短期內又拿不出對策。在2016年，穎台最終還是以收購前3個月的平均股價，高達40％的溢價，被華威國際收購後下市。

(本文截自財訊608期，詳全文)