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《天橋》《返校》都經過他的手 「金獎製造機」林仕肯放膽進擊的電影夢

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／吳雅樂

電影製片習慣性在幕後默默付出，但作為電影片場的穿針引線人，林仕肯靠經營團隊提升專業度，接續拍出一部又一部能兼顧品質的電影。

公視的年度旗艦大戲《天橋上的魔術師》，是繼《傀儡花》之後，獲1.5億元拍片預算的又一部鉅作。其中，光是重建80年代的中華商場就耗資8000萬元，這個綿延兩公里、8棟連棟的三層建築大廈，在金馬獎美術團隊王誌成領軍下的結果，可謂歎為觀止。

這場備受矚目的大戲幕後，有一位較少人注意到推手──製作統籌林仕肯。圈內人稱林仕肯是「金獎製造機」，他經手影片不僅囊括金穗獎、金鐘獎、金馬獎，2017年度台灣票房前5名影片中，就有4部由他成立的「邊境映象藝文公司」所製作，叫好又叫座。《天橋》是他從電影橫跨電視影集嘗試以來，規模最大的影視作品。

王誌成說：「阿肯很有自己的想法，電影科班出身的人保有獨立製片人的DNA，對藝術的要求高。」林仕肯還長期維持多部片同時進行的工作狀態，《天橋》和《返校》電視劇就是此刻同時間進行，後者還首度採美劇多導演制方式拍攝，兩部片挑戰各有不同，「但任何加深難度的新嘗試，都是做了才知道」。

從大銀幕跨小螢幕 習慣走自己的路

「劇本故事、人物、世界觀或形式，有我想挑戰或有感覺的，才會接案。」林仕肯說，接下《天橋》除了因為喜歡吳明益的作品以及有楊雅喆導演外，他也不諱言，從業十多年後，終於有機會接觸這麼大成本的作品。至於《返校》則是對開發案的首度嘗試，對個人都是跨入電視劇的里程碑。這位金獎製片看未來幾年院線市場，認為會持續走下坡，學習製作電視劇將是必然。

林仕肯能跨越電影與電視劇的製片，資深的同行觀察，從接案來看，林仕肯走出一條路，而且對管理公司有一套。但被視為藝術型製片的林仕肯則強調，自己沒放棄過當導演，只是製片這些年做下來受到肯定，「彷彿是這工作選擇了我」。

28歲才決定此生奉獻這行，自嘲年紀不小，所以想縮短歷練時程。林仕肯先到廣告公司累積「小型電影」創作約一年，之後就展開獨立接片的工作模式。

強調凡事做中學的林仕肯坦言：「過程極度痛苦，只是相對成長也很快。」比如2012年，林仕肯製作人生第一部電影《阿嬤的夢中情人》，預算高達4500萬元的長片，比先前接過的案子足足高了10倍，「我沒有任何的know-how，一開始自己也怕得要死，但自己說服自己後硬著頭皮就上了，靠著一次次失敗與挫折頂了過來。」後來，也成為林仕肯拍得最有成就感的一部片。

(本文截自財訊608期，詳全文)

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