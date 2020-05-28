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南港奇襲泰豐／坦承已與馬述健通話 林學圃：公司不賺錢人家會瞧不起你！

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／游筱燕

英國首相邱吉爾說：「千萬不要浪費每一場危機。」南港輪胎榮譽董事長林學圃就精準看到危機入市的好時機，藉著3月的全球股災入股同業泰豐，拉開奇襲序幕，雙方隔空出招。

不過林學圃日前獨家向《財訊》指出，目前他沒有收委託書，也與泰豐董事長馬述健通過四次電話，每通都溝通一個多小時，但沒有聚焦，也沒有結論。未來會以開放的態度接受泰豐馬家、甚至是其他股東來談，「我可以支持馬家，但績效要出來，不能再虧損，不然股東很可憐，公司不賺錢，人家會瞧不起你。」

南港輪胎從3月18日開始敲進同業泰豐股票，截至5月4日，一共斥資逾9.7億元，由零持股持續加碼到67441張，持股比重攀升至14.25％，坐穩最大單一股東。南港趁勢向泰豐提名二席董事及一席獨立董事參加改選。

泰豐為捍衛經營權，稀釋市場派股份，5月8日也公告發行私募普通股與特別股共計20萬張股票反擊，以及為減低家族治理色彩，原由馬述健兼職的總經理，改成副總經理陳重義升任。

泰豐土地資產 吸引市場派

林學圃表示，會買進泰豐有三個原因，第一是股東行動主義（shareholder activism）為世界趨勢，公司派的治理成績應受股東檢視。第二產業要站在正確的位置，全球產業變動加劇，紅色供應鏈下輪胎業受到前所未有的挑戰，連正新第一季都開始虧損，台灣五大輪胎廠應開始思考策略聯盟，先前單打獨鬥的時代已經過去。第三，泰豐有中壢舊廠房等土地資產，卻遲遲沒有開發為股東創造最大獲利，很可惜。

「股災讓泰豐跌破10元，淨值卻快16元，內部決策小組上簽呈，我們認為加10％是合理範圍的投資價位，很快決定買進！」林學圃說。長期持有、只買不賣，土地開發又有世界明珠的現成團隊，順應台商回流，初期評估泰豐中壢舊廠原址做高端廠辦，能發揮最大效益。

林學圃不諱言說已經想好10年、20年後的合作藍圖，「南港跟泰豐都做轎車胎，有同質性，我個人也懂，客觀上是要合作的，可以互補，把餅做大！」高端的車胎由南港幫泰豐代工，低階的由泰豐幫南港製造，執行中央廚房的概念，不然泰豐的稼動率很低，自動化程度也不理想。

林學圃說，泰豐有些車胎的新花紋不錯，規格卻不夠多，缺乏全面性，如南港有兩千多種規格，日後能一起研發。林學圃認為馬述健引進西式治理作風有可取之處，但他也耳聞不乏將資深員工砍掉的例子，「輪胎界人才是有限的，要獨當一面，歷練需20年，」久而久之在傳承上、競爭力上就會出現問題。

(本文截自財訊521期，詳全文)

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