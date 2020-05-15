投保件數年增近10倍！毛小孩專屬保單 醫療理賠眉角多

文／涂憶君

台灣寵物飼養風氣愈來愈熱，寵物險的需求也在2019年明顯躍升。據保險事業發展中心統計，2019年寵物險投保件數突破千件來到7814件，相較2018年多出9.73倍，「寵物納保」的概念逐漸在全台興起。

過去台灣寵物險不盛行，全台第1張寵物險，由旺旺友聯產物保險公司於2004年推出，但推出5年後黯然停賣，寵物險還一度銷聲匿跡。專家指出，以往主要受限於人們對於寵物投保意識低、保單選擇性少、寵物投保需要晶片認證等原因，加上剛開始推出的寵物險，多是以「意外險」為主力，忽略了「疾病」需求。

體貼飼主 喪葬費用也涵括

經過改良，如今的保單多數不再用「意外」或「疾病」區分投保，而是以醫療行為申請給付；飼主對待貓狗的態度也隨著時間轉變，從「寵物」提升為「毛小孩」，進一步刺激寵物納保的觀念，也一舉讓去年寵物險投保金額突破千萬元大關至2105萬元。

明台產險傷害暨醫療保險部經理方秉中指出，寵物和人相同，生老病死都會產生費用，且據統計，貓狗最常發生的意外傷害其實很日常，像是從沙發上跳下來、跑步骨折或脫臼，疾病則以皮膚、腸胃、呼吸道等最常見，其實都需要保險保障。

但各產險保單內容規畫不同，飼主到底該怎麼選擇寵物險？寵心寵愛寵物險專業諮詢團長周乃翔提醒，還是要先以「醫療」為重點，因為有些寵物險的雜項，並不是保險的初衷。方秉中認為，飼主首先須了解家中的寵物是否符合各家寵物險的投保年齡限制，其次仔細比較各寵物險的補償比率（產險公司負擔醫療費用的比率）及可申請的次數。

投保率不到1% 發展可期

周乃翔進一步分析，除了年紀，建議了解家中寵物的品種最容易出現怎麼樣的疾病，再用疾病最常發生的醫療行為尋找適合的寵物險，並比較各家寵物險對於單一疾病的理賠次數、金額以及上限限制，才不會發生同一疾病回診後卻無法理賠的狀況。像是如果需要動手術的疾病，就著重手術保額高的保單，或是寵物有慢性病，一定需要常回診，1個疾病1年內只理賠1次的保單絕對不夠。

周乃翔提醒，每張寵物險的保單條款差異很大，且投保了第1家產險公司的寵物險後，想要重新投保別家公司的寵物險會非常不容易，就算換了也無法理賠過往的疾病，所以飼主除了多加留心保單條款外，交給專業的諮詢顧問團隊也是另一種選擇。

面對全台250萬隻以上的貓狗，寵物險去年的投保件數雖然暴增，但投保率仍未達到全台貓狗數的1%，仍有很大的成長空間。

(本文截自財訊607期，詳全文)