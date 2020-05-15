從一位難求到月虧200萬 老台菜掌門人：現在的願望就是活下去

文／段詩潔

走進將近有50年歷史的茂園餐廳，這家《米其林指南台北》必比登推薦的美食，沒有富麗堂皇的陳設，卻滿是濃濃的家常味。當天的菜單寫在店內黑板上，客人站在新鮮魚貨、生鮮食材展示區前，挑選愛吃的菜色；台菜饕客們的忠心支持，川流不息的人潮，一向是茂園的每日風景。

只不過，在這波疫情衝擊下，餐飲業成為重災區，以往總是一位難求的茂園，如今也顯得冷冷清清。「都快關門了！」老闆標一鋒感嘆說，「3、4月生意少了8成，客人不敢出門，我們這種聚餐型的餐廳沒辦法。記得當年SARS影響也只有1個月。」

疫情重災區 現在的願望，就是不要倒

1月23日小年夜，衛福部長陳時中還出來招開記者會，標一鋒就知道事情嚴重了，但沒想到後來會呈現雪崩式的下跌。

茂園目前有10位廚師、20名員工，標一鋒說，員工比客人還多的景況，現在很常發生，每個月也要虧100、200萬元，目前外帶大概占了兩成。「沒賺錢就賺閒，大家一起發呆。就像投資理財有賺有賠嘛！」標一鋒的笑容中流露出不少無奈。

「現在的願望，就是不要倒，活下去。」他轉頭拿了訂位的登記本一頁頁翻了翻，「我給你看就知道有多恐怖！」只見從原本滿滿的訂位資訊，到後來取消，一行一行的畫掉，再到現在的大片空白，看了確實驚心。

頭一回見到標一鋒，意外地和想像中的老台菜餐廳掌門人形象完全不一樣。不是一般阿嬤的超親切風格，也不是常見的阿公交陪、搏感情路線。他的話很少，但說話超級直接，毫不交際做作，是有個性、做實事的人。

標一鋒是茂園第3代，茂園是他阿公開的，標一鋒的媽媽19歲起就開始顧店。他回憶，當時大家都流行開店，搞事業一定要開餐廳；一開始茂園走酒家菜路線，隨著社會形態變遷，發展為家常口味的台菜餐廳。

40歲的標一鋒，從小寒暑假就來茂園幫忙，大學畢業後做了1年業務，25歲就進了茂園，一開始在廚房幫忙2、3年，很快就接下茂園掌門人的重任。「當老闆比較苦，生意好也煩，生意不好也煩，一切都是為了生活。」

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美食家韓良憶也是茂園的老客人，她說已經算不清多少年了，去吃的時候還是第2代標一鋒的媽媽在經營，標一鋒10幾年前接班，歷經3代沒有走味，誠懇又不欺生客的殷實態度，最讓她欣賞。她說，標一鋒雖然看起來很酷，話少少的，但很真誠，「每次點菜都說可以了、夠了夠了，也從來不會想著生意這麼好要多翻幾輪。

(本文截自財訊607期，詳全文)