關鍵500天 蔡英文政治行情由黑翻紅背後…「從地獄走出來」的辣台妹

文／江上雲

武漢肺炎疫情蔓延全球，中職成為世界第1個開放觀眾進場的職棒聯盟。衛福部長、中央流行疫情中心指揮官陳時中穿著0號球衣登上球場致詞，滿場響起歡呼與感謝聲。這一幕，屬於台灣人的驕傲，也隨著外媒的鏡頭傳遞到國際上。

10年磨劍 她變得更柔軟更細緻

中職原本是邀請總統蔡英文到球場，「共同見證政府以及中華職棒防疫的成果」，但蔡英文婉謝之餘，公開建議中職邀請防疫第1線醫護人員、防疫物資國家隊等真正的防疫MVP開球。從這一點，可以看出蔡英文的細膩與貼心；也讓人見識到，走過高低起伏的4年總統任期，經過挫敗的淬鍊與勝利的滋味，蔡英文內心柔軟與細緻的一面沒有改變。

2008年以前，蔡英文和民進黨的淵源並不深。但總統與立委選舉大敗之後，在中研院前院長李遠哲等本土派大老力促下，蔡英文接任黨主席，收拾政治殘局，且帶領民進黨重整茁壯。在馬英九政權極度親中時期，本土派甚至讚賞她是台灣版的「聖女貞德」，力抗紅色中國的步步進逼。

不過，蔡英文重振民進黨的過程，並非一路順利。民進黨的發展足跡，是街頭路線與體制路線的不斷衝突與妥協，加上理念各異的派系共治，又有世代差異的公媽派、青壯派、以及草根青年的衝撞。蔡英文每週三主持的中常會，就像羅馬競技場，各派系人馬如神鬼戰士般廝殺，在當時重量級中常委眼中，黨主席簡直像個小媳婦，處處看她不順眼，給她的排頭也沒有少過。

2012年總統大選失利，蔡英文依例辭去黨主席以示負責。她成立「小英教育基金會」投入政策研究，各領域學者專家頻繁往來基金會，與蔡英文進行午餐會報，深入討論時事議題與對策。當時已奠定社會聲望的蔡英文，離開黨中央後，反而擺脫黨內糾纏，對於政策研究樂在其中；小英基金會被稱為「另類黨中央」，蔡英文的影響力不減反增。

學者性格 改革政策一度引起滿地烽火

喜歡研究政策的蔡英文，2016年當選總統後，學者性格並未改變，甚至政策求知欲更強；和核心幕僚與政務官、專家學者討論政策的場域，從長安東路轉到總統官邸。但事事要求縝密、反覆推敲的性格，反而變成大小事一把抓，她往往越過當時的行政院長林全與賴清德，直接指揮各部會行事。不論是交情深厚的林全或賴清德，都有苦難言。

而蔡政府推出的各項改革政策，引發遍地烽火與民怨。反年改抗爭最激烈時期，蔡英文座車曾被民眾圍堵甚至拍打車窗，蔡英文受到不小驚嚇；本來就不擅長公共溝通的蔡英文，後來取消很多行程，自我封閉在總統府。

(本文截自財訊607期，詳全文)