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從天然氣、電力、鐵礦砂再擴及64項油商品 示警：負價交易恐成新常態

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／洪綾襄、涂憶君

台灣時間4月21日、西德州中質原油（WTI）崩跌至負值之後，從期權商品擴大到ETF（指數股票型基金），連帶WTI期貨合約交易所在地的芝加哥商品交易所（CME）也被要求調查，是否未與客戶充分溝通，此事至今仍在全球期貨市場延燒。

本刊去信芝商所詢問相關細節與調查進度。芝商所強調，儘管負價很少見，但如天然氣、電力、鐵礦砂與能源商品就確實出現過，更何況期貨市場始終都允許負價交易。

有鑑於從3月以來，疫情造成全球原油需求減少、供給過剩以及美國儲油利用率已將近飽和，他們判斷能源商品有出現負價的可能性，在4月8日芝商所便主動通知監管機構、清算公司、造市商和全球客戶：芝商所的交易和風險管理系統已能處理負價交易。

「我們能做的只是提供一個透明且受監管的市場，讓客戶自行管理市場風險，同時確保期貨和現貨價格終將趨同。」芝商所發言系統表示。

因此，未來幾個月若能源商品價格跌至低檔、甚至逼近零的水準，芝商所就會將相關期權商品定價模型，從現有模型轉換至巴切里爾（Bachelier）模型─主因在於現行如Black-Scholes等標準定價模型無法應對負數，只有巴切里爾模型才能計算包含負數的潛在波動度。

4月21日芝商所再發布了1份報告，當中納入64種可能發生負價交易的商品，除了WTI之外，還包括了布蘭特原油（Brent Crude Oil ）、汽油（Gasoline）、高硫燃料油（HSFO）等商品，而且在芝商所宣布後，洲際交易所（ICE）等交易所龍頭亦隨之跟進。

台灣金管會表示，如果交易人有發現電子軟體無法下單，並打電話給期貨商要求人工下單等程序，或有再依個案討論的空間；國內期貨商也開始讓自家軟體可以接受負價下單。這意味著，市場開始將負價視為新常態，現行期權定價模型恐將砍掉重練。

(本文截自財訊607期，詳全文)

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