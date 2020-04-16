不只顧立雄 這些官員都愛高收債

文／涂憶君

新冠肺炎衝擊全球經濟、石油國角力不歇，高收益債券市場違約率攀升，衝擊高收益債券基金表現，立委郭國文日前端出金管會主委顧立雄投資的高收債部位，近期恐怕就賠了43萬元。

其實不只顧立雄，細究去年11月申報、今年陸續揭露的公務人員財產狀況，赫然發現，原來好多政府官員和夫人都愛買高收益債券基金。例如，副總統陳建仁夫人羅鳳蘋，買入聯博全球高收益債券基金的澳幣、美元、南非幣等不同幣別，還有貝萊德投信、摩根投信的高收益債券基金；現任國發會副主委鄭貞茂的夫人王瑜華則和顧立雄相同，買入的是復華高益策略組合基金、復華新興高益債基金。交通部次長王國材夫人黃玲莉，也有小部位買入聯博投信和鋒裕匯理投信的高收債基金；駐泰國及印尼大使童振源、陳忠等也堪稱是高收債基金的愛好者。

不論這些高官如今身家是否受基金淨值拖累縮水，根據美國ICE的報告指出，近期高收益債的拋售潮，非常近似於雷曼兄弟破產時的高收債走勢，多家研調機構也對高收債違約率恐攀升提出示警，恐怕讓這些官員與夫人們始料未及。

(本文截自財訊605期，詳全文)