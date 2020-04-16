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防疫喊卡台北酒店每月蒸發10億元！掲開酒店大亨的溫柔鄉傳奇

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／游筱燕

因為一個酒店公關新冠肺炎確診，使得全台酒店業被勒令停業，成為新的受災戶，意外勾起了大家對酒店大亨的好奇，他們的崛起和手法各有精采故事，更有新一代大亨浮上台面。

新冠肺炎人人自危，日前傳出北市有酒店公關潔西確診，嚇壞一堆政商名流，也讓這個神祕、堪稱創造經濟奇蹟的酒店產業，再度浮上台面。

「老司機」話說當年　林森北路制服店最有名

根據10多年經驗的酒店經紀表示，台北市知名且合法登記的酒店近30家，若不計頂級的特殊酒店，1家店平均50桌，1桌的消費金額從12000元到40000元計算，單店1天的營收就有60萬元至200萬元，1個月營收約1000萬元至3000萬元，粗估光就這30家酒店，若1個月不營業，商機損失就超過10億元。

酒店的類型大致分為制服店、公主店、禮服店、便服店，消費金額依序增高。1位縱橫酒店20多年的「老司機」說，林森北路早期是以制服店聞名，近幾年慢慢轉型為制服、禮服混合店；東區則以高級便服店和禮服店為主。幾10年來隨著企業西進，經紀人高田說，10年前小姐的月收入基本有20萬元，如今約莫8萬元。

說到北市首屈一指的酒店，酒客公認是位於敦化北路與南京東路口的「龍亨」，龍亨是頂級便服店，負責人是余文龍。據聞他60多歲，原本是基隆的報關行小弟，也跑過船，因為為人海派，在舞廳擔任經理認識不少金主和朋友，在現址開設「富爺」酒店。

富爺最值得一提的是，當年在市長陳水扁大動作掃黃下，仍能取得全市首張合法酒店牌照，2003年更名「龍亨」，店內小姐以高學歷著稱，宣稱還能精通英、日語等，但也因生意太好，過去常有幫派分子爭相搶地盤的事件。

能夠跟龍亨並駕齊驅的便服店酒店大亨，還有「麗園」夏成龍、「王牌」蕭太后。其中，麗園以商務客、老闆居多，平均基本消費兩萬元起跳，麗園早期叫凱薩帝苑，夏成龍的兩個兒子夏天浩、夏天倫則是在同棟5樓經營知名夜店「Luxy」（後更名OMNI）。據聞，早年夏成龍賺錢便會購置不動產，統領百貨的酒店和夜店其中之一，就是向黃任中買進的。

此外，過去曾是竹聯幫前「天堂」堂主的王國慶，人稱「狗子哥」，他將堂口解散後轉戰酒店業，旗下酒店有泊金、君悅、名亨、名享、百欣、欣殿。1位經紀指出，相較其他酒店大多是店外經紀制，就是經紀帶小姐到處跑酒店，王國慶有自己的管理方式，是少數店內經紀制度、集中化管理的酒店，所以店裡的經紀一做就是10、20年。

他也首創每15分鐘轉1台的規則，有人為了面子，或是不想讓身旁的小姐轉台，帶動業績表現不俗。

(本文截自財訊605期，詳全文)

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