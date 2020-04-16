台塑化陳寶郎鐵口：今年油價將低於40美元

文／林苑卿

「OPEC+（石油輸出國家組織與夥伴國）聯盟必須減產達到每天2000萬桶或2500萬桶以上，不然油價拉不上來。」台塑石化董事長陳寶郎語重心長地說，4月9日舉行的OPEC+聯盟會議結果，跟外界預期的落差太大。

陳寶郎提到的原油減產數字，是根據目前國際間上百家研究單位，針對每天陸海空交通所減少的石油需求量，推估而來。

根據OPEC+於4月12日召開緊急視訊會議，同意5、6月將達成每天減產約970萬桶，7月至年底前每天減產800萬桶，2021年1月至2022年4月每天減產600萬桶。

石油國減產協議不夠多 未有效拉動行情指標

2019年每天原油供給量約1億桶，2020年經OPEC+會議結果，5、6月將減少970萬桶，大約是10%；在需求方面，2019年每天需求量約9983萬桶，2020年會減少約2500萬桶，降幅約25%。

為何這個減產數字這麼重要？因為攤開歷年來原油期貨價格大跌事件，最終能夠反彈，關鍵都在於OPEC決議大規模的減產。這次起因於武漢肺炎疫情擴大，導致原油期貨價格大跌事件，當然也不例外。

然而，OPEC+會議最終的減產結果，還是令外界大失所望，減產比率顯然跟不上需求下滑的速度。於是，4月9日布蘭特原油期貨價格下滑至31.82美元，跌幅5.18%；西德州中級原油期貨價格也下降至22.76美元，跌幅更高達9.29%。

「今年年底前，油價都會在40美元以下的機會比較大。」陳寶郎憂心地說，「油價上漲的時間會拖很久，是因為不確定特效藥與疫苗何時會出來。」唯有武漢肺炎的特效藥與疫苗問世，經濟活動才會開始活躍。

油價回升的時間拉長，原因之一是武漢肺炎的疫情沒有獲得解決。由於武漢肺炎疫情延燒，各國採取隔離確診病患的方式，或者鎖國政策，試圖讓疫情和緩下來，但與此同時，經濟活動也會跟著停滯，這不僅造成各國政府稅收短缺，還要砸大錢紓困。

原因之二，則是武漢肺炎疫情拖得愈久，原油存量愈高。就算特效藥與疫苗面世了，恢復經濟活動後，但是原油槽的原油量過多，還要等到把原油槽的庫存都消化完之後，油價才會真正攀升。

隨著武漢肺炎疫情爆發，西德州中級原油期貨價格從1月開始一路下跌，從63.27美元驟降至4月12日達23.23美元，跌幅高達63.28%，其間甚至在3月31日凌晨時，曾一度跌落20美元之下，達19.48美元。

經濟活動停頓 庫存不易在短期消化

短短兩個多月來油價暴跌，在國內原油庫存有法定60天的安全存量規範之下，國內兩大石油龍頭—中油與台塑，高達兩個月的原油庫存量，正高度衝擊著公司的獲利能力。

(本文截自財訊605期，詳全文)