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獨家直擊全球最大的太空衛星展Satellite 2020

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／財訊新聞中心

Satellite 2020是全世界最大的太空與衛星展，不只揭露最新衛星技術，還引領全球太空產業發展，是全球衛星產業的重要指標。今年《財訊》採訪團隊遠赴華府參與這場盛會，直擊Space X執行長馬斯克的過人魅力。《財訊》特別製作專題，從美國到台灣，看台灣如何跟上太空商機大浪潮，創造產業新機會。

根據《財訊》報導指出，當武漢肺炎肆虐全球造成疫情日趨險峻，各國紛紛取消重要會展之際，全球規模最大的Satellite2020太空衛星展不僅照常舉行，《財訊》採訪團隊更在現場獨家直擊，超過上千名觀眾們，就算擔心疫情而減少參訪其他攤位，也一定要等待某位重量級人士的演說，而且一等就是半個小時。 到底是誰有這麼大的魅力，讓大家無懼疫情也要聽他說話？答案是Space X執行長─伊隆．馬斯克（Elon Musk）。 除了馬斯克的演說，作為全球最大的太空與衛星展，在華府舉辦的Satellite一直都扮演著全球衛星產業的領頭羊，不只揭露最新的衛星技術，也宣示太空商機發展方向。

本刊直擊，馬斯克在演說的大會堂中，擠滿了上千名聽眾，沒有什麼阻擋得了粉絲們前來一睹馬斯克的風采，就算是武漢肺炎病毒也是一樣，即使馬斯克足足遲到了將近半個小時，也沒有任何群眾鼓譟，大家都心甘情願的等待這位科技搖滾巨星的到來。 關鍵在於，今年會展上最大的關注亮點，就是低軌衛星的應用；而近年來全力推動低軌衛星、一手催生Starlink計畫的馬斯克現身會場，自然成為會展上的重頭戲。大家都很好奇，低軌衛星將會為通訊市場帶來哪些革命性的影響？ 什麼是低軌衛星？簡單來說，就是高度在一百至二千公里的衛星。根據馬斯克的構想，Starlink計畫將利用數萬顆低軌道通訊衛星，在天上串起巨大網路，然後透過在地球各地架設類似基地台的接收站，接收來自衛星的網路寬頻訊號，再發送到各個通訊載具如手機，提供通訊網路服務。

根據《財訊》報導指出，未來五年內將有超過兩萬顆低軌衛星進入太空。這也意味著未來市場的巨大商機。根據摩根士丹利在2017年發表報告，推估2040年太空產業將成長至1.1兆美元的規模，相較起現在約3000億美元的規模，足足大了近4倍。美林在同年也發表了對太空產業的看法與預估模型，預估產值在2050年更將達到3兆美元；至於瑞銀在2019年底的最新預估，則是認為2030年可達7000億美元的規模。三家預估的數字雖然有不小落差，但有個共通點：未來低軌通訊衛星的產值成長曲線將非常驚人。

根據《財訊》報導指出，台灣太空中心自成立以來，第一次帶著廣碩、中衛、芳興以及創宇航太等台灣廠商出席。太空中心余憲政副主任接受《財訊》採訪時指出，地面設備占整個太空產業產值超過九成，是台灣產業的新機會。

(本文截自財訊604期，詳全文)

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