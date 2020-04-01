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還原Satellite現場〉馬斯克發豪語：死前要成功上火星

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／林宗輝

在21世紀改變汽車產業的特斯拉（Tesla）執行長馬斯克，在太空領域也掀起了另一場顛覆傳統想像的衛星與網路革命；他透過SpaceX的Starlink計畫小組，正以前所未有的方式，要改造全球的網路生態。

然而，數萬顆衛星上軌道還是前所未有的驚人之舉，影響層面非常廣，引起不少包含業界與學界的質疑；因此，馬斯克出席了Satellite 2020這個美國最大的衛星技術大展的開場，這次他不談最新技術趨勢，而是回答大眾的疑惑。

本刊直擊，當馬斯克身穿皮衣、帶著一貫的疲憊倦容走上舞台，聽眾還是給予熱烈的歡迎。這次的開場演說沒有簡報，也沒有舞台設計，而是以對談方式進行。本刊完整還原現場Satellite 2020展覽主席Jeffery Hill、現場觀眾與馬斯克之間的互動情況。以下為對談內容：

不是取代5G，互補創造更大商機

主席問：Starlink預計要發射數萬顆衛星上軌道，天文學家都擔心這些衛星會影響天象的觀測工作，甚至未來的天空再也分辨不出星座，可能都被這些衛星占據了。你怎麼看這個問題？

馬斯克答：Starlink衛星從第2批之後就已經強化外表的塗層，使其更不易反射光線，雖然預計發射數量龐大，但絕大多數時候星空觀測者都不會察覺天空有任何不尋常的地方，我們一直和專業天文觀測者溝通，並尋求解決之道，如果有人抗議，我們就會想辦法解決，但我很有信心目前的作法就能夠解決大部分問題。

問：接著是通訊產業非常關心的議題，如果Starlink建構了這麼龐大、且頻寬極高的衛星網路，是否會自己投入經營電信事業，取代傳統電信業者？

答：Starlink可以幫助網路服務拓展到更偏遠的地方，解決目前電信業者最難解決的布線與成本管理問題，同時也能拓展更廣泛的商業應用。至於在都會地區等人口密集的地方，傳統5G還是有其優勢，Starlink也無意取代現有5G，而是會作為互補的形式存在。與我們合作，可以帶來更大的商機。

只要不破產，就是衛星產業紀錄

問：投資市場最關心的1個問題，就是Starlink會不會獨立上市。由於SpaceX總裁兼營運長曾提出將Starlink拆分成1家公司獨立上市的構想，讓市場充滿期待。

答：低軌通訊衛星玩家到目前為止，全部都遭遇破產的命運，包括比爾蓋茲20年前投資的Teledesic，以及最近才進行破產重組的Iridium公司，都難逃經營不善的結果。

我們現在的最大努力方向，是為這個產業創造一個不會破產的新紀錄，除此之外，沒有考慮太多。

問：很多人質疑為什麼下一代火箭要使用不鏽鋼，而不是碳纖維等複合材料。是有什麼困難或考量？

答：能否快速研發與製造是我們最關心的一點，為了要達成每天3班太空航運的終極目標，必須要打造大量的太空飛船，如果使用複合材料，一來強度或耐溫能力可能有疑慮，二來會大幅延長打造太空船的時間，最終使其目標難以達成。

(本文截自財訊604期，詳全文)

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