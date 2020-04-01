疫情嚴峻！賴清德示範防疫撇步：這樣碰和那樣吃

文／洪綾襄

疫情嚴峻的當下，副總統當選人賴清德以身作則謹守中央防疫規範，盡量減少外出；日前出席《財訊》特別於露天場地舉辦的財富管理大獎活動，他還現場示範與得獎者「交叉側身、肘碰肘」的方式，來取代握手道賀的新形態防疫社交禮儀。

賴清德從2月訪美回台後就深居簡出，由於極少露面，近來網路上甚至出現簡體字謠言，散播他已得武漢肺炎過世的假訊息，這讓行事一向低調的賴清德笑著駁斥：「麥擱黑白講啦！我很好！台灣也很好！」

他也趁機分享，由於曾為執業醫師，又擁有美國哈佛大學公衛碩士學位，很多親朋好友問他有沒有什麼防疫小妙招？他一本正經地回答，其實他都建議大家不妨多吃蒜頭，「醫學上蒜頭能不能提高免疫力，可能還需更多證實，」賴清德話鋒一轉，「但是多吃蒜頭，就會讓人與人之間立刻自動產生一公尺以上的距離，有效減少群聚感染的風險。」一席話逗樂現場來賓，也讓大家見識到他冷面笑匠的功力。