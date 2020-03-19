「中國式復工」 一齣上下呼攏的荒唐劇

文／蔣清平

習近平一聲令下，中國各地冒著疫情擴散的壓力下被迫復工；然而，「上有政策，下有對策」，面對以用電量考核復工率的檢查，廠商則以「復工不復產」來因應。

「快快快，把燈全打開，車間的馬達轟轟轟聲音要出來！」三月初的杭州蕭山經濟技術開發區一名台商對著廠區領班大喊。他邊喘氣邊無奈地說，中央聯合檢查組來稽查復工情況，現在查得嚴，「我們復工了，但根本沒復產」。

北京一名官員透露，自武漢肺炎疫情爆發以來，中南海關注的一直都是經濟，而非醫療，「死人、病人無法抗議，但經濟崩潰，中共也準備垮台了」；因此，一月底各省市紛紛自掃門前雪，推出封閉式管理後，中國經濟停滯，惹得中國國家主席習近平非常不滿，把心腹國家發改委主任何立鋒找來，下達防疫復工兩不誤的軍令狀。

用電量考核復工 虛應交差

習發話後，自2月中起，中國防疫重點除控制新增病例，就是要求經濟大省須分區復工。上海、浙江台辦官員透露，中央聯合檢查組是以「李克強指數」，即用電量來考核復工率；以3月初的標準來說，是以該街道辦的用電量，須達到1月8日用電量的九成。

「上有天堂，下有蘇杭；上有政策，下有對策。」杭州一名台商指出，製造業沒辦法遠端上班，復工與防疫本身是矛盾的，一是其他省市不放人，許多外地移工根本回不來。二是復工前要當地防控指揮部檢查，諸如口罩等防疫物資、員工動線、生活區都有合格才能放行，要求復工與防疫部門，是對著幹的，相互找麻煩。三是不是每家企業只做所在地的生意，由於封村封路，物流尚未完全恢復，原材料運不進來，成品運不出去，企業復工不具備實際條件。

當然，中央聯合檢查組也不能得罪，機器能開的都開著，燈火通明，沒工人也只能空轉。東南沿海還算人性化，北方各省直接硬來，台商戲稱叫「被復工」。河北石家庄一名台商說，他的工廠沒復工，但已經被當地政府上報為已復工狀態，當地政府把責任推得一乾二淨，只強調如果接到上級核實電話，要虛報已經復工及員工人數，否則將「天天面對領導的服務和支援」。

看著日前中國宣布，江蘇、山東、福建、遼寧、廣東、江西及浙江復工率超過80%，多位台企聯幹部苦笑，高科技產業到工率只有一半，因為工人回不來；汽車工業工人復工不少，但設備運轉率只有3成，因為零組件送不進來。「你問我有沒有復工，當然有；有沒有復產？沒有，根本沒產品！」

各省市「被復工」，因為今年是全面建成小康社會和十三五規畫最後一年，這是習近平的承諾，為加速趕上今年經建目標，北京還是走上刺激老路，推出以5G為首的科技「新基建」。目前，至少有22省市推出共人民幣47兆元（約新台幣2百兆元）投資，聚焦5G、大數據、人工智慧等新基礎建設。

(本文截自財訊603期，詳全文)