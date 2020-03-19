台灣成為全球第7使用先進量子電腦國家 幕後關鍵推手曝光！

文／林宏達

這是全世界第七個能使用先進商用量子電腦技術的中心，剛成立滿1年，台大IBM量子電腦中心研究員就被日本挖走。原因在於，量子電腦將是AI之後的下一個新機會。

今年2月，台大IBM量子電腦中心成立才剛滿1年，只有3位全職研究員。其中一位博士後研究人員，被日本新材料設計公司用近4百萬元台幣年薪挖走。另一位博士後研究員，也被中原大學挖去推動量子運算學程。

3月初，又傳出鴻海董事長劉揚偉找上台大量子中心主任張慶瑞，打算挖角張慶瑞，成立新公司研究量子電腦。一不小心，連主任都差點要被挖走了。

為什麼這裡這麼熱門？因為量子電腦現在是科技產業的顯學，而台大IBM量子電腦中心，是全球第7個可以使用IBM最先進量子電腦技術的地方。

科技新顯學 強過人工智慧

一年前，IBM的量子電腦技術才剛剛商用，但是，從鴻海到台積電、廣達，先後宣布要投資研究，因為這項技術被視為是半導體發明後，電腦運算技術最大突破。這項技術如果成熟，比特幣挖礦將因此消失，全世界的密碼大半因此作廢，比現有人工智慧強上萬倍的「新人工智慧」會因此出現。

「量子電腦技術，台灣業界比學術界敏感得多。」接受採訪時，張慶瑞細數，今年1月，美國更通過《國家量子計畫法》，由白宮直接領導，建立國家級的量子研究專案。

目前商用量子電腦服務裡，IBM是領導廠商之一，擁有53個量子位元運算能力，谷歌、英特爾，甚至摩根大通集團、工業大廠Honeywell都在發展量子電腦。

張慶瑞分析，中國緊追在後，「BATH（百度、阿里、騰訊、華為）都成立量子電腦部，華為直接拉少年班的天才進去，」阿里巴巴更投入150億元人民幣，「2023年全方位啟動。」

他透露，量子運算在美國已是敏感科技，「接觸到研究的人，不可以是敵對國家的人」。台大能在去年和IBM簽下合作契約，是一個關鍵人脈，開啟台灣的合作機會。

關鍵人牽線 開啟台美合作

2017年底，張慶瑞在碰到IBM副總裁，紐約華生研究中心負責人陳自強。「他是這個研究單位的負責人，」張慶瑞回憶，「那時候，美國剛開始變得保守。」張慶瑞剛結束台大副校長的工作，就搶在陳自強退休前，推動台灣政府和IBM之間的合作，花了1年多才簽下合作協議。

在《財訊》團隊抵達台大採訪之前，泰國國家經濟中心正跟台大討論，要送15個研究人員來，學習如何用量子電腦開發金融商品，原因之一，恐怕也是台大能使用先進的量子電腦技術。

張慶瑞解釋，IBM開放全世界的人上網使用他們的量子電腦，「但那只有兩個量子位元。」他解釋，這紙合約讓台大有權限，讓跟台大師生及合作單位，使用目前IBM最新的系統。

(本文截自財訊603期，詳全文)