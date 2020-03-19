快訊

美股開盤走低 道瓊工業指數挫跌700點

盡量買！蘇貞昌：公糧庫存90萬噸、衛生紙產能足

台灣成為全球第7使用先進量子電腦國家 幕後關鍵推手曝光！

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／林宏達

這是全世界第七個能使用先進商用量子電腦技術的中心，剛成立滿1年，台大IBM量子電腦中心研究員就被日本挖走。原因在於，量子電腦將是AI之後的下一個新機會。

今年2月，台大IBM量子電腦中心成立才剛滿1年，只有3位全職研究員。其中一位博士後研究人員，被日本新材料設計公司用近4百萬元台幣年薪挖走。另一位博士後研究員，也被中原大學挖去推動量子運算學程。

3月初，又傳出鴻海董事長劉揚偉找上台大量子中心主任張慶瑞，打算挖角張慶瑞，成立新公司研究量子電腦。一不小心，連主任都差點要被挖走了。

為什麼這裡這麼熱門？因為量子電腦現在是科技產業的顯學，而台大IBM量子電腦中心，是全球第7個可以使用IBM最先進量子電腦技術的地方。

科技新顯學　強過人工智慧

一年前，IBM的量子電腦技術才剛剛商用，但是，從鴻海到台積電、廣達，先後宣布要投資研究，因為這項技術被視為是半導體發明後，電腦運算技術最大突破。這項技術如果成熟，比特幣挖礦將因此消失，全世界的密碼大半因此作廢，比現有人工智慧強上萬倍的「新人工智慧」會因此出現。

「量子電腦技術，台灣業界比學術界敏感得多。」接受採訪時，張慶瑞細數，今年1月，美國更通過《國家量子計畫法》，由白宮直接領導，建立國家級的量子研究專案。

目前商用量子電腦服務裡，IBM是領導廠商之一，擁有53個量子位元運算能力，谷歌、英特爾，甚至摩根大通集團、工業大廠Honeywell都在發展量子電腦。

張慶瑞分析，中國緊追在後，「BATH（百度、阿里、騰訊、華為）都成立量子電腦部，華為直接拉少年班的天才進去，」阿里巴巴更投入150億元人民幣，「2023年全方位啟動。」

他透露，量子運算在美國已是敏感科技，「接觸到研究的人，不可以是敵對國家的人」。台大能在去年和IBM簽下合作契約，是一個關鍵人脈，開啟台灣的合作機會。

關鍵人牽線　開啟台美合作

2017年底，張慶瑞在碰到IBM副總裁，紐約華生研究中心負責人陳自強。「他是這個研究單位的負責人，」張慶瑞回憶，「那時候，美國剛開始變得保守。」張慶瑞剛結束台大副校長的工作，就搶在陳自強退休前，推動台灣政府和IBM之間的合作，花了1年多才簽下合作協議。

在《財訊》團隊抵達台大採訪之前，泰國國家經濟中心正跟台大討論，要送15個研究人員來，學習如何用量子電腦開發金融商品，原因之一，恐怕也是台大能使用先進的量子電腦技術。

張慶瑞解釋，IBM開放全世界的人上網使用他們的量子電腦，「但那只有兩個量子位元。」他解釋，這紙合約讓台大有權限，讓跟台大師生及合作單位，使用目前IBM最新的系統。

(本文截自財訊603期，詳全文)

【更多精采內容詳見】《財訊官網》

相關新聞

「中國式復工」 一齣上下呼攏的荒唐劇

習近平一聲令下，中國各地冒著疫情擴散的壓力下被迫復工；然而，「上有政策，下有對策」，面對以用電量考核復工率的檢查，廠商則以「復工不復產」來因應。

有錢人不敢亂跑 國內高爾夫球場變熱鬧

新冠肺炎蔓延全球，餐飲、觀光、航運等各行業都連帶受到不小衝擊，不過現在卻有一門生意逆勢成長，答案是高爾夫球場。

外送大賣員工樂得分紅 金峰魯肉飯冷門時段也能賺熱錢

入列北市必吃5大魯肉飯之一的金峰，去年5月正式加入外送，營收占整店營業額比重逐漸提高，並藉由外送獎金，讓老店員工也樂於正向面對餐飲新趨勢。

台灣成為全球第7使用先進量子電腦國家 幕後關鍵推手曝光！

這是全世界第七個能使用先進商用量子電腦技術的中心，剛成立滿1年，台大IBM量子電腦中心研究員就被日本挖走。原因在於，量子電腦將是AI之後的下一個新機會。

看懂全球疫情怎麼傳！台灣科學家用反恐AI破解新冠肺炎病毒軌跡

知名AI科學家林清詠，用過去尋找恐怖分子的技術，分析新冠肺炎病毒傳播路徑；結果發現，除了中國，台灣更要小心歐洲帶來的防疫風險。

新冠肺炎釀三大產業斷鏈風暴！低成本人力受考驗

新冠肺炎雖來自中國，但影響的是全球的電子產業供應鏈，不論是代工業、電子零件供應商或品牌業者，都難以倖免。

一份起訴書 揭密華為暗黑戰法

今年2月，美國檢方公布起訴書，用16項罪名起訴華為。如果罪名成立，華為不但美國資產可能被沒收，也會被禁止與美系銀行往來，使其市場布局受挫。

一個礦工之子 如何翻身金字塔頂端的房仲王？

窮，是劉陳傳力爭上游的巨大動力。從一個貧困的礦工之子，成為郭台銘、李寶珠、蔣東濬、張小燕等名人購買豪宅及大型商辦案的指名業務員。

靠手續費賺錢的時代即將結束 那些台灣券商跟上了？

大摩出手買E-Trade美國最大數位券商嘉信理財打出佣金全面歸零，宣示證券業告別佣金時代，進入高度IT化、數位化的新商業模式，哪些台灣券商準備跟上了？

傅崐萁重回國民黨的政治盤算

以傅崐萁的背景與實力而言，重回國民黨只是時間早晚的事，為何在此時黨中央體弱之際急於回復黨籍？代理主席林榮德為何又處理得荒腔走板呢？

抗疫宅經濟 穿著睡衣也能嗨夜店

新冠肺炎迫使多數中國人宅在家，消費行為丕變。與其說催化了宅經濟，倒不如說是全民數位化大練兵，宅出醫療、教育、企業服務的商業模式新高度。

台塑王文潮 從石油王子變成抗疫推手

王文潮近年來雖退居台塑集團經營第2線，卻活躍於綠能與新創產業，一路從電池、LED燈泡做到防疫產品，在集團總裁王文淵的大力支持下，王文潮儼然成為台塑集團開發新商機的重要推手。

熱門新聞

謝金河：危機到底該不該入市

「中國式復工」 一齣上下呼攏的荒唐劇

有錢人不敢亂跑 國內高爾夫球場變熱鬧

美股大逃殺！降息為何無效？

電池產業產值衝3兆

UWB應用再掀通訊革命

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。