快訊

美股開盤走低 道瓊工業指數挫跌700點

盡量買！蘇貞昌：公糧庫存90萬噸、衛生紙產能足

看懂全球疫情怎麼傳！台灣科學家用反恐AI破解新冠肺炎病毒軌跡

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／林宏達

知名AI科學家林清詠，用過去尋找恐怖分子的技術，分析新冠肺炎病毒傳播路徑；結果發現，除了中國，台灣更要小心歐洲帶來的防疫風險。

搭車前往曼哈頓第五大道辦公室的路上，圖策智能（Graphen）創辦人林清詠注意到，一向擁擠的通勤路上，人潮突然變得稀稀落落。「今天開始，我也在家工作。」林清詠接受電話採訪時，苦笑著說。

他是知名AI技術專家，曾任IBM首席科學家。最近這一陣子，他和公司團隊忙著用AI技術研究武漢病毒基因，追查這個「最狡猾的病毒」是怎麼流竄到全世界的。

林清詠的電腦裡，儲存來自30個國家，數百個新冠肺炎病毒的基因資料。3月10日，他和團隊比對每個病毒裡3萬個基因，終於完成全球第一個新冠肺炎擴散路徑圖。這也是世人第一次能清楚看到，危害世界的病毒如何在短短3個多月竄出中國，還演化出亞型病毒，撲向世界的歷程。

AI結合公衛大突破 抓住基因變異

這是AI結合公共衛生的一大突破，以前做分析時，只能假設每個患者都得到同樣的病毒，推測疫情的未來發展方向，「這是第一次，我們既能看到整體，又能看到每個病毒的變化」，只需要注入更多資訊，就可以用這樣的系統，進一步預測疫情未來發展。

林清詠解釋，一般人把新冠肺炎只當成一種病毒，事實上，每傳到一個新的感染者，病毒的基因就可能隨機改變，「最近聽到北京的新病毒，出現攻擊中樞神經的症狀，我就很擔心」。他分析，感染的人愈多，病毒的變異次數就愈多，難保不會出現更具攻擊力的新病毒。

就像警察靠指紋捉小偷，林清詠用AI當成放大鏡，比對每個病毒的「基因指紋」，用一個星期時間，找到各國政府要花上好幾個月才能發現的防疫破口。例如，3月初，美國才開始警覺疫情升高，但林清詠的分析發現，新冠肺炎分成三路擴散，兩個關鍵的超級傳播者，早在1月就已種下歐美大流行的禍根。

第一個超級傳播者是1月5日發現的一名武漢病患，他身上帶有的變異基因，後來同樣出現在台灣、比利時和澳洲，最終在美國華盛頓州落地，林清詠觀察「這個病毒在華盛頓州偷偷傳布一個月之後」再傳到在加州的至尊公主號遊輪，3月初傳到明尼蘇達州。

另一個超級傳播者，則是歐洲大流行的源頭。林清詠發現，1月24日確診的一名病人，他身上的病毒基因，快速擴散到德國、義大利和瑞士，最終引發全歐大流行。他觀察，歐洲流行的病毒基因，已經帶有跟中國不同的成分。他的分析指出，澳洲是另一個病毒入侵歐洲的主要來源，相同的病毒在新加坡、法國、義大利擴散，像跳板一樣，一步步跳向歐洲。

第三路則在亞洲擴散，北京、韓國，及鑽石公主號郵輪上受感染的病患，他們感染的病毒基因大部分跟武漢當地原始病毒非常類似。

(本文截自財訊603期，詳全文)

【更多精采內容詳見】《財訊官網》

相關新聞

「中國式復工」 一齣上下呼攏的荒唐劇

習近平一聲令下，中國各地冒著疫情擴散的壓力下被迫復工；然而，「上有政策，下有對策」，面對以用電量考核復工率的檢查，廠商則以「復工不復產」來因應。

有錢人不敢亂跑 國內高爾夫球場變熱鬧

新冠肺炎蔓延全球，餐飲、觀光、航運等各行業都連帶受到不小衝擊，不過現在卻有一門生意逆勢成長，答案是高爾夫球場。

外送大賣員工樂得分紅 金峰魯肉飯冷門時段也能賺熱錢

入列北市必吃5大魯肉飯之一的金峰，去年5月正式加入外送，營收占整店營業額比重逐漸提高，並藉由外送獎金，讓老店員工也樂於正向面對餐飲新趨勢。

台灣成為全球第7使用先進量子電腦國家 幕後關鍵推手曝光！

這是全世界第七個能使用先進商用量子電腦技術的中心，剛成立滿1年，台大IBM量子電腦中心研究員就被日本挖走。原因在於，量子電腦將是AI之後的下一個新機會。

看懂全球疫情怎麼傳！台灣科學家用反恐AI破解新冠肺炎病毒軌跡

知名AI科學家林清詠，用過去尋找恐怖分子的技術，分析新冠肺炎病毒傳播路徑；結果發現，除了中國，台灣更要小心歐洲帶來的防疫風險。

新冠肺炎釀三大產業斷鏈風暴！低成本人力受考驗

新冠肺炎雖來自中國，但影響的是全球的電子產業供應鏈，不論是代工業、電子零件供應商或品牌業者，都難以倖免。

一份起訴書 揭密華為暗黑戰法

今年2月，美國檢方公布起訴書，用16項罪名起訴華為。如果罪名成立，華為不但美國資產可能被沒收，也會被禁止與美系銀行往來，使其市場布局受挫。

一個礦工之子 如何翻身金字塔頂端的房仲王？

窮，是劉陳傳力爭上游的巨大動力。從一個貧困的礦工之子，成為郭台銘、李寶珠、蔣東濬、張小燕等名人購買豪宅及大型商辦案的指名業務員。

靠手續費賺錢的時代即將結束 那些台灣券商跟上了？

大摩出手買E-Trade美國最大數位券商嘉信理財打出佣金全面歸零，宣示證券業告別佣金時代，進入高度IT化、數位化的新商業模式，哪些台灣券商準備跟上了？

傅崐萁重回國民黨的政治盤算

以傅崐萁的背景與實力而言，重回國民黨只是時間早晚的事，為何在此時黨中央體弱之際急於回復黨籍？代理主席林榮德為何又處理得荒腔走板呢？

抗疫宅經濟 穿著睡衣也能嗨夜店

新冠肺炎迫使多數中國人宅在家，消費行為丕變。與其說催化了宅經濟，倒不如說是全民數位化大練兵，宅出醫療、教育、企業服務的商業模式新高度。

台塑王文潮 從石油王子變成抗疫推手

王文潮近年來雖退居台塑集團經營第2線，卻活躍於綠能與新創產業，一路從電池、LED燈泡做到防疫產品，在集團總裁王文淵的大力支持下，王文潮儼然成為台塑集團開發新商機的重要推手。

熱門新聞

謝金河：危機到底該不該入市

「中國式復工」 一齣上下呼攏的荒唐劇

有錢人不敢亂跑 國內高爾夫球場變熱鬧

美股大逃殺！降息為何無效？

電池產業產值衝3兆

UWB應用再掀通訊革命

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。