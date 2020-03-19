有錢人不敢亂跑 國內高爾夫球場變熱鬧

文／游筱燕

新冠肺炎蔓延全球，餐飲、觀光、航運等各行業都連帶受到不小衝擊，不過現在卻有一門生意逆勢成長，答案是高爾夫球場。

不少台商因疫情滯留台灣，球場空曠較無傳染風險，最近打球的老闆們都說，現在平日遇上好天氣一位難求，幾乎客滿！一位紡織業總經理形容，過去假日不用排隊，時間控制得好，一到即可開球，現在前面常常2、3組客人，都要等超過半小時；之前高爾夫球證只有假日會被借走，「現在連平日都被借光光！」

記者求證各球場確實如此。美麗華球場表示，原本國際客紛紛取消，但來客數沒衰退，反而成長1成。幸福高爾夫俱樂部也說，通常冬天是球場淡季，但今年淡季不淡，來客數跟去年同期相比成長16%。八里國際高爾夫球場也成長1至2成。

台中企業家偏好的台中高爾夫球場則表示，之前球隊會從南部、北部坐遊覽車來打球，現在則變成在地客人的小型球隊，來客數也多出12%。不過有趣的是，球場餐廳並沒有因此同步成長，大家打完球就離開，球場推估，大概餐廳是密閉空間吧！

(本文截自財訊603期，詳全文)