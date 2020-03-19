快訊

美股開盤走低 道瓊工業指數挫跌700點

盡量買！蘇貞昌：公糧庫存90萬噸、衛生紙產能足

聽新聞
test
0:00 / 0:00

有錢人不敢亂跑 國內高爾夫球場變熱鬧

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／游筱燕

新冠肺炎蔓延全球，餐飲、觀光、航運等各行業都連帶受到不小衝擊，不過現在卻有一門生意逆勢成長，答案是高爾夫球場。

不少台商因疫情滯留台灣，球場空曠較無傳染風險，最近打球的老闆們都說，現在平日遇上好天氣一位難求，幾乎客滿！一位紡織業總經理形容，過去假日不用排隊，時間控制得好，一到即可開球，現在前面常常2、3組客人，都要等超過半小時；之前高爾夫球證只有假日會被借走，「現在連平日都被借光光！」

記者求證各球場確實如此。美麗華球場表示，原本國際客紛紛取消，但來客數沒衰退，反而成長1成。幸福高爾夫俱樂部也說，通常冬天是球場淡季，但今年淡季不淡，來客數跟去年同期相比成長16%。八里國際高爾夫球場也成長1至2成。

台中企業家偏好的台中高爾夫球場則表示，之前球隊會從南部、北部坐遊覽車來打球，現在則變成在地客人的小型球隊，來客數也多出12%。不過有趣的是，球場餐廳並沒有因此同步成長，大家打完球就離開，球場推估，大概餐廳是密閉空間吧！

(本文截自財訊603期，詳全文)

【更多精采內容詳見】《財訊官網》

相關新聞

「中國式復工」 一齣上下呼攏的荒唐劇

習近平一聲令下，中國各地冒著疫情擴散的壓力下被迫復工；然而，「上有政策，下有對策」，面對以用電量考核復工率的檢查，廠商則以「復工不復產」來因應。

有錢人不敢亂跑 國內高爾夫球場變熱鬧

新冠肺炎蔓延全球，餐飲、觀光、航運等各行業都連帶受到不小衝擊，不過現在卻有一門生意逆勢成長，答案是高爾夫球場。

外送大賣員工樂得分紅 金峰魯肉飯冷門時段也能賺熱錢

入列北市必吃5大魯肉飯之一的金峰，去年5月正式加入外送，營收占整店營業額比重逐漸提高，並藉由外送獎金，讓老店員工也樂於正向面對餐飲新趨勢。

台灣成為全球第7使用先進量子電腦國家 幕後關鍵推手曝光！

這是全世界第七個能使用先進商用量子電腦技術的中心，剛成立滿1年，台大IBM量子電腦中心研究員就被日本挖走。原因在於，量子電腦將是AI之後的下一個新機會。

看懂全球疫情怎麼傳！台灣科學家用反恐AI破解新冠肺炎病毒軌跡

知名AI科學家林清詠，用過去尋找恐怖分子的技術，分析新冠肺炎病毒傳播路徑；結果發現，除了中國，台灣更要小心歐洲帶來的防疫風險。

新冠肺炎釀三大產業斷鏈風暴！低成本人力受考驗

新冠肺炎雖來自中國，但影響的是全球的電子產業供應鏈，不論是代工業、電子零件供應商或品牌業者，都難以倖免。

一份起訴書 揭密華為暗黑戰法

今年2月，美國檢方公布起訴書，用16項罪名起訴華為。如果罪名成立，華為不但美國資產可能被沒收，也會被禁止與美系銀行往來，使其市場布局受挫。

一個礦工之子 如何翻身金字塔頂端的房仲王？

窮，是劉陳傳力爭上游的巨大動力。從一個貧困的礦工之子，成為郭台銘、李寶珠、蔣東濬、張小燕等名人購買豪宅及大型商辦案的指名業務員。

靠手續費賺錢的時代即將結束 那些台灣券商跟上了？

大摩出手買E-Trade美國最大數位券商嘉信理財打出佣金全面歸零，宣示證券業告別佣金時代，進入高度IT化、數位化的新商業模式，哪些台灣券商準備跟上了？

傅崐萁重回國民黨的政治盤算

以傅崐萁的背景與實力而言，重回國民黨只是時間早晚的事，為何在此時黨中央體弱之際急於回復黨籍？代理主席林榮德為何又處理得荒腔走板呢？

抗疫宅經濟 穿著睡衣也能嗨夜店

新冠肺炎迫使多數中國人宅在家，消費行為丕變。與其說催化了宅經濟，倒不如說是全民數位化大練兵，宅出醫療、教育、企業服務的商業模式新高度。

台塑王文潮 從石油王子變成抗疫推手

王文潮近年來雖退居台塑集團經營第2線，卻活躍於綠能與新創產業，一路從電池、LED燈泡做到防疫產品，在集團總裁王文淵的大力支持下，王文潮儼然成為台塑集團開發新商機的重要推手。

熱門新聞

謝金河：危機到底該不該入市

「中國式復工」 一齣上下呼攏的荒唐劇

有錢人不敢亂跑 國內高爾夫球場變熱鬧

美股大逃殺！降息為何無效？

電池產業產值衝3兆

UWB應用再掀通訊革命

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。