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一份起訴書 揭密華為暗黑戰法

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／林宏達

今年2月，美國檢方公布起訴書，用16項罪名起訴華為。如果罪名成立，華為不但美國資產可能被沒收，也會被禁止與美系銀行往來，使其市場布局受挫。

美中科技大戰，第1波搬上台面的，是美國起訴華為的超級大案。

華為犯了什麼錯？2月13日，美國司法部公布對華為的起訴書，以16項罪名起訴華為，其中包括用來處理黑幫犯罪的《反黑連坐法》（Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act），並指控華為多次侵犯美國公司的智慧財產權、欺騙銀行系統、違反對伊朗和北韓禁運等罪名。

華為代誌大條？　3個手法曝光　恐付慘痛代價

寰瀛法律事務所執行長合夥律師李立普分析，美國祭出《反黑連坐法》，主要是認為華為在過去相當長的一段時間，已經呈現「特定的不法模式」，因此選擇用《反黑連坐法》控告，無須一一證明華為親自實際執行各種不法行為條件，即可對華為加以定罪。訴狀中指控，華為甚至建立了1套系統，提供獎金鼓勵員工盜取技術。李立普指出，如果這些罪名成立，不只華為在美國資產會被沒收，也有可能因此禁止華為跟美國銀行往來，「交易、匯兌、籌資」都會受影響。

起訴書中，許多涉案人士，都以「副總1號」、「工程師1號」作為代稱，可能有部分員工已轉為汙點證人。仔細閱讀這份起訴書，其中最關鍵的3個手法，就能了解華為如何在美國打這場「看不見的戰爭」。

2000年前後，華為和子公司Futurewei被控偷取一家加州公司的網路路由器程式碼。訴狀中指控：「華為從這家公司聘用員工，再指揮這些人偷取技術。」

沒想到，2002年，Futurewei把裝有偷來程式碼的路由器在美國販售，用低價競爭。競爭對手發現有異，找上包括華為創辦人在內的高階主管，經過1個月的討價還價，華為同意換掉可能侵權的程式碼並收回侵權產品。

然而，爭議並未平息，2003年，對方把華為告上美國法庭，沒想到，華為已經銷毀足以證明侵權的證據，不但把涉案的路由器火速寄回中國，也把這些機器裡的軟體統統刪除，甚至連已經賣出去的路由器，華為子公司都曾試著駭進這些設備，把裡面的軟體刪掉。

手法1：侵權，程式也是抄來的

在訴訟過程裡，華為副總裁代表公司表示，華為之所以會採用這批程式碼，是受第3方公司的影響，華為不但不是受益者，對此事也毫不知情。

最後，雙方同意由第3方專家鑑定這兩份原始程式碼，專家檢視後表示，有幾段程式碼「華為的部分實質上非常類似⋯這些程式碼涉及侵犯著作權」。鑑定結果顯示，有4種功能程式碼「是抄來的」，其中有1段「不但全段抄，也只有小幅修改」。起訴書中指控，整個過程裡，華為不斷試著消滅證據，規避責任。

(本文截自財訊602期，詳全文)

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