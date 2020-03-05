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傅崐萁重回國民黨的政治盤算

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／吳雅樂

以傅崐萁的背景與實力而言，重回國民黨只是時間早晚的事，為何在此時黨中央體弱之際急於回復黨籍？代理主席林榮德為何又處理得荒腔走板呢？

前花蓮縣長、無黨籍立委傅崐萁靠一己之力打贏立委選戰之後，急於回復國民黨黨籍，掀起長達1個月的「傅崐萁之亂」，不只外界看了傻眼，黨內也引起爭議；這背後透露許多不尋常的訊息，一齣荒腔走板的戲碼，讓體弱的國民黨，更顯氣虛。

傅崐萁回復黨籍案，竟讓久未露面的國安會前祕書長金溥聰跳出來，與同為馬系的台北市議員徐巧芯等人大動作召開記者會，批評傅曾脫黨，又仍有官司纏身，根本是利用肺炎疫情熱度高而急著處理恢復黨籍案。金溥聰直白表示，「有人說我不是對人而是對事，我其實是對人也對事，如果現在靜默無聲就是順了傅崐萁的心意，所以我才要『明知山有虎，偏向虎山行』。」

黨內兩派角力　金溥聰大動作受側目

事實上，早在國民黨2月5日的中常會，接受中常委李昭平提案，通過傅崐萁恢復黨籍案。隔天，徐巧芯就在臉書上發難，卻沒有引起外界關注，讓金溥聰終於忍不住跳出來強化「青壯派的質疑」，稱黨中央這是「不智之舉、未來會付出代價」。

黨內挺傅派與反傅派台面下持續角力，考紀會主委魏平政卻於2月17日突然閃辭，不願替傅案背書，多位考紀委員也紛紛請假迴避，導致當日考紀會流會。可是，隔週的考紀會卻在「黨內大老力勸出席下」峰迴路轉、全員到齊，順勢通過周守訓擔任考紀會代理主委，當天魏平政辭職程序其實還沒走完，「一職雙聘」凸顯黨內雜亂無章。

「多數中常委都同意，案子都放在我面前了，能不處理嗎？」代理主席林榮德不認為看守代理時期不能通過提案，「讓傅崐萁恢復黨籍是利大於弊」。針對黨內質疑為什麼其他20幾個案子不處理，非要急著處理黨籍案，林榮德直率地說，「其他的案子又沒有報到我身上」。

林榮德反而質疑金溥聰跳出來反對屬私人恩怨，有意見歡迎來黨部講，而非開記者會破壞團結，並反問「難道贊同黨籍案的中常委都沒有自己想法？」

傅的妻子徐榛蔚2月26日高調現身中常會，和其他中常委不同的是，只有她從正門進入，所有媒體光環自然聚焦在她身上。「徐榛蔚不常出現在中常會，但這幾次出現都是為了傅崐萁的事」，黨內人士說。甚至在當天的中常會上，尋求連任的現任中常委沈智慧、李傅中武竟然在2月5日已通過的黨籍案上「追加簽名」，表態效忠的意味濃厚。

郝龍斌向傅靠攏　江啟臣低調不反對

黨內人士觀察，黨主席參選人郝龍斌「務實面」作法和馬、金不同，想拉攏地方派系而挺傅很正常。更何況，黃復興黨部向來是黨員大票倉，外界看郝龍斌在黃復興系統支持度雖比對手江啟臣高，但不代表穩贏。

(本文截自財訊602期，詳全文)

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