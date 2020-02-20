搶親保德信人壽 8家金控心動5家出價

文／洪綾襄、涂憶君

美商保德信人壽準備出售台灣業務，銀行為主的金控都很有興趣。據內部人士透露，至少有8家來探詢意向，包括富邦、中信等已有壽險的金控，目前5家公司要出價，已被點名的有玉山、兆豐、台新、元大，但還未決定哪家得標。

保德信人壽為保障型專家，對商品法令管得很嚴，因此沒有高利儲蓄險的負擔，保單與負債結構相對單純。保德信也是少數在台灣培養自己業務員的外商壽險業者，學經歷都有一定水準，穩定維持在690人，專攻高資產客群。

也因此，包括兆豐金控、玉山金控等想併很久了，來敲過好幾次門，一旦併入保德信，不但可為銀行財管通路拓展產品線，進而客製化產品，還立刻獲得一批具備即戰力的高質量保險業務大軍，對金控而言，買入大資產的好處則是還可以到海外套利。

保德信母公司保德信金融（Prudential Financial）為全球最大保險集團，今年是保德信人壽在台灣成立第20年，雖然市占排名第16，但獲利穩健，系統與國際接軌，在台灣也有保德信投信。去年從執行長升任為董事長的勞瑞（Charles F. Lowrey）曾任保德信國際業務營運長，國際保險業務目前占公司收入的44%，為最重要的獲利引擎。

過去保德信亞洲發展最久的市場為日本、韓國和台灣。不過勞瑞如今策略修正，準備全力發展印度、中國、印尼、馬來西亞具有人口紅利的新興亞洲，去年他上任時，就曾表示準備要在新興亞洲進行策略投資，以實現中長期加速成長目標。

勞瑞將韓國保德信人壽執行副總經理暨策略長麥尚恩（Sean McLaughlin）調來台灣擔任總經理，如今看來不排除包裹出售，投信則暫無出售打算。

保德信到底值多少錢？售價至今仍未有定論。過去外商壽險業售價從賠錢出售到600億元都有，保德信台灣雖然小而美，總資產達1777億元台幣，但若連韓國業務一起打包出售，則變數很多。一位壽險高層說，還是得看精算報告才能評價。

(本文截自財訊601期，詳全文)