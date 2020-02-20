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台塑王文潮 從石油王子變成抗疫推手

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／林苑卿

王文潮近年來雖退居台塑集團經營第2線，卻活躍於綠能與新創產業，一路從電池、LED燈泡做到防疫產品，在集團總裁王文淵的大力支持下，王文潮儼然成為台塑集團開發新商機的重要推手。

武漢肺炎疫情爆發後，讓台塑石化受到外界關注的不是油價議題，竟是一款除菌棒。這是由台塑化與日商日機裝（Nikkiso）合資成立的福機裝公司，利用UV-LED殺菌技術所生產，商品上市4個月以來原本沒沒無聞，沒想到近來隨著武漢疫情爆發，商品也跟著暴紅，甚至賣到缺貨！

台塑化從煉油大廠做到防疫商品，看起來根本是八竿子都打不著，更不用說，新公司要5年才能開始勉強打平；在台塑集團裡，如果是像這樣的案子，可能早在評估階段，就已經被否決打掉了。堅持下去的最大關鍵，就是福機裝的背後推手─台塑集團行政中心常務委員王文潮。

談起這樁台日合作案，王文潮說，其實，台塑化與日機裝本來就是商業夥伴，台塑化長期向日機裝採購工業用幫浦設備。後來，擁有來自2014年諾貝爾物理學獎得主天野浩教授UV-LED專利技術的日機裝，找上台塑化合作，希望台塑化能提供資金協助長期研發UV-LED技術，並藉此繼續生產具有殺菌效果的UV-LED晶粒。

磨合數年才成案　5年只能勉強打平

「當時我就覺得，這個商品有機會，但光是如何商品化，我們也磨合了很多年，才慢慢形共識。」王文潮指出。UV-LED技術的除菌功效，雖可以解決空氣汙染、水資源短缺與傳染病盛行等環境問題，是一項很有未來性的技術。不過，王文潮也坦言，從經營南亞光電得到的慘痛教訓，任何的前瞻性技術不能只做上游的晶粒，而是要從上下游垂直整合模式，直接做到下游商品。

「沒有做商品不會知道開發過程和對上游晶粒的要求，也不要預期會有下游系統公司願意替你做這些事情。」王文潮花了約3年多的時間與日方溝通這個理念，最後定調成立合資公司，開發UV-LED終端商品。但光是和日方有共識還不夠，更重要的是，要能獲得台塑集團的支持。王文潮決定要成立合資公司前，便向台塑集團總裁王文淵報告過這項計畫。王文潮直言，這是個艱苦的行業，保守預期要5年才能勉強打平，但這是一個趨勢型的產品，「總裁（王文淵）聽完後只說：『噢，這樣子喔，看起來還可以，那就做吧！』然後我們就做下去了。」

就算王文淵同意了，但畢竟是上市公司，還要通過台塑化董事會這關。果不其然，就有一位獨董表示反對意見，認為這個太難賺錢，恐怕不符合投資人利益。「沒想到，我們去說明情況之後，這位獨董了解後反而大表贊同，甚至還反問說，他可不可以也一起投資？」台塑化協理、福機裝董事陳偉堅露透。

(本文截自財訊601期，詳全文)

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