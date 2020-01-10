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記憶體價格崩盤、面板龍頭拱手讓人 三星能否重返榮耀？

2020-01-10 09:05財訊雙週刊

文／財訊新聞中心

2018年第4季開始，三星半導體事業部門營收與獲利雙雙重挫，直至2019年第3季獲利狀況都未見好轉；面板事業部門表現更加慘烈，營收與獲利均下滑，甚至2019年第1還出現虧損情形，三星被迫全面改造。如今，美中和東北亞的情勢一再改變，半導體產業也開始出現變化，現在正是三星命運的轉捩點。最新一期的《財訊》雙週刊以「三星能否重返榮耀，看三星在產業制霸地位的保衛戰能如何突圍？

《財訊》報導指出，2019年底，台積電靠先進製程，營收及獲利再創成長高峰，但韓國最知名的國家隊三星電子，2019年卻一度跌落營收與獲利雙雙重挫的谷底??。2018年第3季，是三星獲利的高峰，全公司淨利高達13.2兆韓元（約合新台幣3433億元），淨利率站上20%，沒想到，180天後，2019年第1季，三星電子的淨利率腰斬，只剩9.5%，到2019年第3季，才慢慢回升到10.1%。現在，是決定三星電子是否能重啟成長，還是再次向下沉淪的關鍵時刻。年初受到重創之後，三星啟動了一系列的改造工程，挽救受創獲利能力，過去一年，三星的股價已經領先獲利，大漲將近5成。

但過去幾年，三星電子頭上亞洲市值最高公司的桂冠，已在2019年11月，被台積電拿下。《財訊》報導指出，三星電子是亞洲的電子硬體巨人，這家公司的業務，可以分成半導體、面板、手機和家電4大領域，要分析三星的未來，必須了解這家公司在2019年如何改造旗下4大業務，從跌落凡間的恥辱中重新站起。半導體部門是三星獲利縮水最主要的原因，因為三星是全世界記憶體龍頭，因此當全球記憶體價格崩盤時，三星首當其衝。

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三星辛苦的不只是記憶體，面板的表現更慘。2019年第1季，面板事業部的營業利率竟出現虧損，關鍵在於中國京東方等中國企業在國家支持下，LCD產能大量開出，讓京東方早已站上LCD面板產量龍頭。面對中國紅色供應鏈，三星陸續關掉舊有的LCD生產線，甚至把設備賣給大陸競爭對手，把重心放在手機用AMOLED面板和電視面板上；目前AMOLED帶進的獲利已占三星面板事業獲利9成，2019年更宣布要為次世代顯示技術MicroLED建立產線，就是技術怕被中國對手追上。三星手機全球市占率目前仍勉力守住全球第一的寶座，但在中國市場吃盡苦頭。

2018年第4季時，三星手機全球市占率一度和第2名華為只差2.6個百分點，但2019年第1季，差距又拉大到4.1個百分點。過去一年，三星快速調整供應鏈，避開全球景氣變動和中國紅色供應鏈的威脅，未來能否翻身成功？地緣政治恐怕扮演最關鍵的角色。

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(本文截自財訊598期，詳全文)

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財訊雙週刊

《財訊雙週刊》隔週四出刊，1974年創刊，是台灣財經雜誌中，最資深權威的財經專業媒體雜誌是創造兩岸三地政經投資理財議題，洞燭市場的先行者。http://www.wealth.com.tw/

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