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立委對財團太客氣 礦業法、公益信託修法一拖再拖

2019-12-12 13:31財訊雙週刊

文／吳雅樂

立法院休會進入倒數計時，過去兩次選舉會期都會提前休會的立法院，這回拖到12月10日才由立法院長蘇嘉全召集朝野協商，確定於18至30日休會。對於所剩有限的時間，立法院能否完成重大法案審查，令人懷疑。

對民進黨來說，總預算案能否審議完畢才是最在意的事。按照立法院慣例，過去至少會提前兩週結束會期，以因應總統及立委選舉，國民黨團也不反對提前休會，但時代力量黨團反對，憂心《礦業法》等法案恐因屆期不連續而歸零外，也不同意這屆未能處理中共代理人議題，因而拖至10日才確定本會期的休會日。

財團最開心　公益信託修法還在排長龍

當朝野聚焦於總預算、《反滲透法》及選舉的政治攻防之際，攸關公平正義實踐的《信託法》修法，可能遭到犧牲，畢竟若拖過這個會期，最開心的應是財團。

《信託法》修正，涉及「假公益，真避稅」爭議。多家財團利用公益信託間接投資事業，遭批評淪為財團家族工具，民進黨立委王榮璋曾向財政部關切公益信託監理問題，且由於《信託法》過去23年來皆未修正，法務部今年8月終於「動起來」、提出修正草案，國會也就朝野立委所提四個版本進行併案審查。

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《信託法》中的公益信託相關規定，本用來鼓勵公益活動，但卻被有錢人用作避稅或公司控股的天堂，立院司法及法制委員會召委段宜康批評，法務部在今年8月提出的部分條文修正草案「牽絆、顧忌太多」，只好跳過政院版先審立委提案版。今年10月底，委員會終於用3小時完成初審，但大部分條文仍無法取得共識，全案送黨團協商。

1個月後，立院黨團協商完成法條專章部分條文的逐條審查，民間團體樂見修法突破2讀，引頸盼望繼續入院會完成3讀。

這次11月的修法重點在於：資訊公開入法、受託人具信託財產運用決定權、增列財產運用計畫與年度比率，以及提高違法罰鍰上，在修法上有一定的進展。

不過，各黨團代表人需全數簽名完畢才能進入下一階段，否則就須請院長召開協商。國民黨團目前所有案子都不簽，親民黨團也說要等國民黨先簽再說。外加該案由司法及法制委員會處理，而該委員會光上週就排了22案交給院長主持協商，《信託法》一開始就太晚啟動，暫時都排不上。王榮璋辦公室指出，除非加開院會或議程變更，目前國會仍以總預算案為優先，其次是《反滲透法》，《信託法》修法恐須大排長龍。

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(本文截自財訊596期，詳全文)

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財訊雙週刊

《財訊雙週刊》隔週四出刊，1974年創刊，是台灣財經雜誌中，最資深權威的財經專業媒體雜誌是創造兩岸三地政經投資理財議題，洞燭市場的先行者。http://www.wealth.com.tw/

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