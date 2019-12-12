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東風來了 台灣資本市場能產出獨角獸企業？

2019-12-12 11:24財訊雙週刊

文／財訊新聞中心

美中貿易戰引發供應鏈與全球資金重新布局，台灣資本市場期盼了20年的法規鬆綁、創新驅動、資金活水，終於到位了；然而產業準備好了嗎？《財訊》年度盤點台灣資本市場，遍訪金融產業大老，發現台股雖然仍有籌資能力弱、參與動能差、國際化不足等3大病灶仍需改善，但也有監管鬆綁、金融科技、產業重整優化3大新機會。

為因應美中貿易戰、香港反送中、境外資金回流專法上路後，台商與高資產客戶的資金管理需求，金管會已盤點出15項金融商品與業務陸續開放，包括放寬銀行及信託業外幣業務、券商與投信業者可擔任REITs管理機構、開放券商得直接從事私募基金業務與創投管理業務、得辦理國際證券業務帳戶（OSU）不限用途款項借貸等，商機不再拱手讓人。

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此外，新創創投界也有重大進展！11月底，AI新創公司Appier（沛星互動科技）宣布獲得D輪8000萬美元（約為新台幣24億元）的募資，累計已獲超過1.62億美元（約新台幣50億元）國際資金投入，成為台灣最接近獨角獸（成立10年內估值已超過10億美元）規格的新創公司。

闊別台灣多年的私募基金更正式回到台灣市場，去年起多家台灣未上市櫃隱形冠軍獲得國際資金青睞，例如璞米資本（Permira）收購亞洲最大水產飼料生產商全興國際水產、日本Advantage Partners私募基金收購石安牧場，今年年底美國Cornell Capital宣布亞洲首樁投資案，收購零組件大廠樂榮工業，準備以資金力量協助企業策略性擴張，推動未來上市掛牌。

看來東風真的來了，業者期盼了20年的法規鬆綁、創新驅動、資金活水都到位了；然而台灣資本市場，準備好了嗎？《財訊》去年底遍訪金融產業大老，檢討台股關鍵字為何淪為減資、拆分、海外上市，最後歸納出3大病灶─籌資能力弱、參與動能差、國際化不足，結果過了一年狀況不但沒有改善，甚至更形拮据。

截至12月10日出刊前，今年新上市櫃（IPO）家數僅33家，倒退回22年前的水準，顯示籌資力道不足，更難以吸引明星企業掛牌。最具代表性的例子，就是難得醞釀出Gogoro和Appier兩家準獨角獸公司，台灣業界理應要爭取他們留在台股掛牌，但從側面得知，這兩家公司目前都還沒有在台灣上市的規畫。

該上市的不上去，下市家數卻高居不下。去年有19家公司下市，今年再增加12家公司，除了產業整併、被大股東私有化者，虧損下市的計有商店街、華美、華映、長天、綠能、尚志等6家。

此外，今年總日均成交量1553.5億元，略低於去年1660億元，但日成交量低於百張的公司卻再創新高，占比高達29.1%，顯示台股動能愈來愈低落。

台灣資本市場下一步該怎麼走？本期《財訊》有詳細的報導。

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(本文截自財訊596期，詳全文)

【更多精采內容詳見】《財訊官網》

財訊雙週刊

《財訊雙週刊》隔週四出刊，1974年創刊，是台灣財經雜誌中，最資深權威的財經專業媒體雜誌是創造兩岸三地政經投資理財議題，洞燭市場的先行者。http://www.wealth.com.tw/

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