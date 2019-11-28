親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代

轉貼「王立強」同桌照被偵訊 游盈隆：徐國勇您下令？

港警首度進入理大蒐證 校內各處情況曝光

高資產族霸氣掃貨 台北豪宅動起來

2019-11-28 15:24財訊雙週刊

文／游筱燕

近期豪宅推案放大量，醞釀已久的大案紛紛選擇此時推案，不少豪宅成交消息，也不斷挑戰央行前總裁彭淮南的300萬元防線，豪宅真的回溫了？

分享

今年的豪宅市場似乎動了起來！台北市近期完工的地標與景觀豪宅，持續有實價揭露的價格釋出，知名的舊豪宅，也有不少成交消息，連醞釀逾10年的「ONE 360昇陽國際」與總銷史上最高達1000億元的南港輪胎「世界明珠」，都選擇在此時開案。

崇友電梯副總經理鄭宏謀就向記者透露，最近忙著和豪宅預售業者見面，洽談電梯品牌，象徵豪宅市場復甦中。

最值得關注的全球首座旋轉豪宅、信義計畫區的「陶朱隱園」，下半年傳出首戶買賣移轉登記，開出最貴豪宅第一槍，由威京集團關係企業承耀公司買下7樓1戶，推估交易總價約在18.3億~22億元間，每坪成交價格至少610萬元大關，大大突破中央銀行前總裁彭淮南所設下的300萬元防線；不過，由於被市場存疑左手換右手，目前在實價登錄網也尚未查到確實的成交資料。

連跌5年　修正幅度夠了

攤開實價登錄上抓下的2019年豪宅交易排行（當年度有交易、並登錄實價上的豪宅），近來的確出現不少新動態。信義聯勤One Park Taipei去年的32樓以每坪299萬元之姿超越「帝寶」，今年的17樓以每坪256萬元拿下第1名，知名的住戶包括全聯董事長林敏雄、藝人江蕙、廣豐集團賀家、糖果大王徐福記家族等。

排行榜中也有新社區現身，原聯合報大樓改建的指標豪宅「聯合大於」，高樓層出現214萬元的實價紀錄，聯合報王家、環泥侯家、國泰金控蔡宏圖家族都是新住戶。以住戶藝人周杰倫聞名的「和平大苑」，光是今年就有8筆交易，銷售金額已達25.56億元，最高單價為35樓，單價204萬元，其餘均價在148萬~194萬元。

瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛觀察，豪宅買氣從去年底就逐步復甦，從許多庫存的豪宅銷售，至今年新的物件也陸續登錄，回溫趨勢底定。原因在於過去幾年，政府對豪宅有管制貸款成數，加上台北市課徵豪宅稅；不過近來貸款成數從5成放寬到6成，豪宅稅也降了，購屋環境變友善。

根據瑞普萊坊調查，亞洲主要城市從2013年以來，各城市豪宅價格的年漲幅及累積漲幅，台北從2014年有豪宅稅、囤房稅、調高新屋的建物標準單價開始，價格表現的確是最差，連跌5年。

分享
(本文截自財訊595期，詳全文)

【更多精采內容詳見】《財訊官網》

財訊雙週刊

《財訊雙週刊》隔週四出刊，1974年創刊，是台灣財經雜誌中，最資深權威的財經專業媒體雜誌是創造兩岸三地政經投資理財議題，洞燭市場的先行者。http://www.wealth.com.tw/

相關新聞

梁孟松用台積電管理術 助中芯轉骨

2019-11-28 15:27

坂本幸雄復出紫光 關鍵人物是高啟全

2019-11-28 15:24

中共「國進民退」 富邦金投資踩雷

2019-11-28 15:27

富邦金：中國市場策略不變 不評論個案

2019-11-28 15:27

投資大師費雪預測景氣：還有兩年多頭行情 大型生技和製藥扮演領頭羊

2019-11-28 15:27

2020投資密碼：大型科技成長股

2019-11-14 12:53

三星啟動兆元大投資 企圖彎道超車台積電

2019-11-14 12:53

野村總研：日企找出路 台灣最麻吉

2019-11-14 12:53

年輕人不知支票不愛現金！辜仲立很有感

2019-11-14 12:52

韓營非典型選戰 選情隨韓國瑜金句起伏

2019-11-14 12:52

蘋果加碼台灣 併購、擴廠雙管齊下

2019-10-31 11:42

執導區塊鏈商戰電影》新銳導演大哉問：你是聖人還是大盜？

2019-10-31 11:41

銀行員土法煉鋼 變身UA最大供應商

2019-10-31 11:39

最懂自駕車的台灣人詹景堯：自駕車不會跳躍式的成長

2019-10-31 11:37

全國危老第一案》建商3訣竅搞定50位地主 審查12天過關

2019-10-31 11:33

獨家直擊》那一天 蘋果龍潭廠五座吊工如火如荼趕工

2019-10-31 11:33

台壽保又在內湖獵地 這回當禾馨房東

2019-10-17 14:05

叫好不叫座？為什麼台灣吸引不到香港人才？

2019-10-17 14:04

華為提油救火 退守中國恐陷雙輸危局

2019-10-17 13:57

佳士達策略轉型三支箭 走出7年虧損期

2019-10-17 13:55

2019財訊金融奉獻獎得主》陳冲 挺過風暴的金融老兵

2019-10-17 13:53

不孤獨經濟學 打造一個人的幸福商機

2019-10-03 14:59

亞洲藝術交易中心 台灣當仁不讓

2019-10-03 14:59

美國管控華爾街 要與中國公司劃清界線

2019-10-03 14:59

太陽花女戰神賴品妤渾身是戲 一出場就吸睛

2019-10-03 14:59

張晉源：我的辦公室被永豐金上了封條

2019-10-03 14:53

鐵三角形同破局？郭董不當母雞、柯被打回原形、王慘遭邊緣化

2019-09-19 13:49

iPhone 11發表》中國手機產業瘋隱視屏 蘋果沒跟上？

2019-09-19 13:47

後補貼時代 電商3箭搶客

2019-09-19 13:46

小蝦米打世界杯 華碩健康躋身歐盟大案

2019-09-19 13:46

中國70年國慶前 北京烏雲罩頂

2019-09-19 13:42

「慈善支出比過低」問題未解 公益信託修法只做半套

2019-09-06 11:27

人民幣破7 中國基金卻逆勢成長逾2成？

2019-09-06 11:26

智慧城市哪些問題仍待解決？3大痛點追追追！

2019-09-06 11:25

遠東機械70年不敗傳奇 台灣最老工具機廠的轉型之路

2019-09-06 11:25

獨家專訪香港90後股神黃兆祺：香港人有能力的都想走

2019-09-06 11:25

「玩美移動」要靠AR打造美妝界的臉書

2019-08-22 13:58

「泰國4.0計畫」幕後推手 台大校友邱威功打造東協最大工業廊道

2019-08-22 13:58

蔡衍明加入戰局 亂了柯P一盤好棋？

2019-08-22 13:58
看更多

熱門文章

拿走英特爾的皇冠、超車三星 台積電贏在一顆奈米級灰塵

2019-11-25 07:33

辜仲諒幕後運籌 台灣交出12強棒球賽最佳成績

2019-11-22 09:12

殖利率×本益比 回歸選股本質 找明年好股

2019-11-22 10:34

厲害了！我的台積爸媽 一次了解撐台灣的關鍵實力

2019-11-28 08:55

想投資房產、與奇美電簽備忘錄 「共諜案」夫妻觸角早悄悄伸進台灣

2019-11-27 12:59

台商返台投資是0？謝金河：看好、唱衰台灣都可以 但別弄錯方向

2019-11-25 09:10

「相信最後法律可以還給文曄一個公道」鄭文宗的獨家告白

2019-11-26 09:22

香港泛民主派大勝之後 北京政府準備這樣出手？

2019-11-27 09:36

3人小公司靠「手提袋」闖出千萬業績！連誠品都捧錢找上門

2019-11-25 09:32

「背後的男人」曝光 聯發科再戰5G拳王 蔡明介沒這兩位戰將不行

2019-11-28 09:53

淹水、熱浪、乾旱將成為常態 台灣有哪些城市真的做好準備？

2019-11-28 08:52

美工科男變美食街大王！他是鼎泰豐御用設計師 曾讓台北101苦等5年

2019-11-20 12:43

學歷只有國中 女棋士黑嘉嘉：姊姊考100分 但我是我

2019-11-18 08:07

台股投資人面臨3難抉擇 這17檔個股恐「短線軟腳」

2019-11-20 12:41

旺宏迎接轉機行情

2019-11-27 10:40

減資改不了虧損宿命 「燦星旅」會是燦坤集團下一個將引爆的炸彈？

2019-11-21 11:15

蘋果AirPods Pro賣到缺貨的背後 你的耳道已是下一個科技金礦

2019-11-28 08:48

近75%「我是台灣人 我驕傲！」到底那些事讓大家最有光榮感

2019-11-27 12:48

打一針有效13年 全球首款男性避孕藥或將問世

2019-11-26 11:47

從新聞記者到挖掘諾貝爾經濟學獎大黑馬 看她如何用「書籍」翻動世界？

2019-11-22 11:40

香港為何深陷困局？林鄭月娥喊出「主導權不在當局手上」背後暗藏3個意義

2019-11-20 11:08

最紅的台積電設備股選誰？

2019-11-27 10:42

收費親民！亞洲不孕夫妻遠道來圓求子夢 台灣生殖醫學創奇蹟

2019-11-27 13:11

中共眼中的台獨 與你想的不一樣

2019-11-28 15:32

想靠「存股」致富？沒突破2盲點、股票不符合4原則 注定工作一輩子

2019-11-11 09:45

免費公車再升級 雙十公車明年上路

2019-11-18 16:39

謝金河：台股會愈來愈看基本面

2019-11-21 12:21

打造百萬點擊飛安片！送稿小弟如何翻身星宇航空御用設計師？

2019-11-27 12:57

25年教改最大一次變革！ 想掌握大學入學竅門就要搞懂108課綱

2019-11-20 12:47

最佳CEO轉型做對什麼？金雞母遊戲業務衰退 券商卻喊買進

2019-11-22 09:05

謝金河：尋找明年的潛力股

2019-11-28 12:22

為何不選陸股？阿里巴巴香港再上市 一石三鳥好處拆解

2019-11-22 09:08

為何日本不自己做珍珠？ 內行網友點出「非台灣不可」的關鍵原因

2019-11-18 09:50

高階製程設備商業績火燙

2019-11-21 13:19

換新棉被後呼吸困難送醫 英國男子患罕見「羽絨被肺」

2019-11-22 16:05

起於反中 終於投機——時代力量何以瀕臨瓦解

2019-11-28 15:34

用信託規畫 照顧自己和兒女

2019-11-26 10:28

物理、數學都難不倒 台灣人卻當不了全球軟體龍頭的專案主管？

2019-11-13 12:30

蘋果重返榮耀

2019-11-21 12:28

「台灣大學生就像一群死木頭」 108課綱能拯救「無動力世代」嗎？

2019-11-13 12:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top