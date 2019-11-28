投資大師費雪預測景氣：還有兩年多頭行情 大型生技和製藥扮演領頭羊

文／洪綾襄

美國知名價值型投資人肯恩．費雪對明年展望樂觀，他認為，這波多頭行情可能再走兩年。他更預測，大型生物和製藥公司，將扮演未來的領頭羊。

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「你可以不相信，但我認為，這波多頭可能會延續到2021年。」值此不確定氣氛濃厚的當下，各大預測機構紛紛對明年持保守態度，國際投資大師肯恩．費雪（Ken Fisher）11月21日卻於 《財訊影響力論壇》提出不同的見解，語驚四座。

費雪更預言：「如果不計科技類股和電信類股，你會發現美股表現並沒有比歐股來得好，可見完全是靠科技股和電信類股帶動漲幅，但產業會輪動，下一波領漲的會是大型生物科技和製藥科技公司。」

費雪為全球性資金管理顧問公司—費雪投資公司（Fisher Investment）創辦人、董事長兼執行長。該公司自2014年至今，已連續5年獲金融時報》評選為「最佳投資顧問」，目前管理的資產規模已達1150億美元（約3.5兆元台幣），為65000個家庭客戶和100多家大型機構提供資產管理服務。他著有《肯恩費雪教你看懂投資市場》、《超級強勢股》等11本暢銷書。

投資時認清方向，反市場心理操作，都是費雪致勝心法；而不斷舉證、測試、修正，則是他的投資核心主軸。

美國大選有行情 台美股投資人別太早縮手

也因此，費雪他往往敢做出一般人不敢做的投資決策。例如，他在第1季市場動盪之際，反手大量買進當時跌入谷底的影視串流平台巨擘網飛（Netflix）及去年被踢出道瓊指數的奇異（GE），同時逢高獲利了結全球最大消費性產品製造商寶僑家品（P&G）及百事可樂（Pepsi）。如今雖然股市波動加劇，但網飛和奇異今年以來分別有30%與50%的漲幅，可見其眼光獨具。

今年年中，很多人都認為多頭已經走10年該要反轉了，而降低股票部位，結果錯過了第3季的漲勢。但費雪認為，多頭不會因為走太久而死，只會在市場氣氛過度樂觀時才會死，景氣末升段還沒走完，沒道理提前收手；因此，他提醒投資人，不要隨便降低股票部位。

費雪指出，據統計，自第一次大戰以來，每屆總統任期的第3年，股市從沒有跌過，第4年也只有一次是跌；因此他敢推估，明年年初民主黨候選人確定，選情大勢底定後，股市就有機會再走揚一波，因此多頭有機會延續到年底美國總統大選結束後甚至後年初。而台股與美股連動性高，後市亦有可看性。

落實到選股上，重視基本面分析的費雪表示，在選擇投資標的時，首重毛利率，10%以下的毛利就算薄了。「毛利是企業的奶水，毛利率夠高，企業才能擴張業務、研發和行銷，因此在景氣末升段，高毛利的大型股還是有爆發力，甚至到了空頭前緣，大型股也更具防禦力。」

分享 facebook (本文截自財訊595期，詳全文)