中共「國進民退」 富邦金投資踩雷

文／洪綾襄

11月，富邦金控參與阿里巴巴返港上市認購，華一銀行重慶分行也盛大開業，顯示持續看好中國市場；然而，富邦金部分的投資事業卻遭大幅「整改」，價值持續「蒸發」。

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世界第2大、中國第1大網路平台公司阿里巴巴於11月26日返港第2上市，在國際配售首日足額、散戶認購超過40倍的情況下，刷新港股9年來初次公開募資（IPO）紀錄。而富邦金控旗下的富邦人壽也再次參與阿里巴巴募資，以每股176港元的發行價，拿下880萬股，預估金額達15.6億港元（約60.95億元台幣）。

2014年，阿里巴巴在紐約交易所掛牌時，富邦金原本準備豪砸12億美元參與認購，但最後僅取得阿里巴巴42.5萬股，交易總金額2890萬美元（約8.63億元台幣），是當時唯二成功認購的台資金融業者。

勇往直前？再加碼阿里巴巴

然而，阿里巴巴並非富邦投資金額最高的中資企業案。據公開資料顯示，富邦金早在2014~2015年間，中資企業大舉赴香港掛牌之際，富邦金就藉由富邦人壽參與了7大重要中國民企上市案，包括明天系肖建華相關的哈爾濱銀行、廣發證券，相關企業康健國際上市案。

此外，包括中信股份藉中信泰富的借殼上市案、上海復星系旗下手機遊戲開發商藍港互動、地產龍頭大連萬達掛牌，以及3胞系掌門人袁亞非手下的華泰證券上市案等，富邦金的持股雖不高，但都有參與其中。

「系」，是業界對中國各民營財閥關聯企業的特別稱號，主要由於這些企業再向外擴張時，往往不直接持有，而是採用多家控股公司和私募基金交叉控制，子孫公司之間不直接隸屬但又緊密相關，以此才能高度操作財務槓桿卻又能規避相關權責，類似台灣常用的×家軍或××幫。

根據中國財經媒體《新財富》整理，中國與金融相關的「系」就高達27個，其中又以明天系為首，旗下上市公司多達44家，用以控股的中間公司與私募基金更是多如繁星，影響力從內蒙、黑龍江到台灣的日盛金控，都有明天系的影子，資產規模至少3兆到5兆元人民幣。

「富邦金用壽險資金買國外股票是完全合法，因為它可操作的部位非常大，而且在IPO中拿部位，可以建立在中資之間的影響力。」一位投資銀行人士觀察，儘管公開資料中，富邦投資中資企業IPO金額僅約90億港元（約350億元台幣），但後續的往來金額，絕對遠大於這個數字。

從上述整理中，看得出來富邦金為了經營中國業務，雨露均霑各大財閥，也有意與新貴阿里系建立往來，不過還是與明天系的合作案最多，在單一案件中，也是以2015年廣發證券上市案投資金額最高。

為了業務拓展，與重要企業及財閥往來密切，也是理所當然，更何況富邦金是台灣金融業中在兩岸3地布局最完整的金控。旗下不只有全資子公司華一銀行和富邦銀行香港子行，也有合資公司廈門銀行、方正富邦基金公司、香港富邦康宏資產管理。

分享 facebook (本文截自財訊595期，詳全文)