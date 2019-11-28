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梁孟松用台積電管理術 助中芯轉骨

2019-11-28 15:27財訊雙週刊

文／林宗輝

中芯獲利大幅改善，主因是產能利用率大幅提升，而除了中國半導體政策的帶動外，梁孟松又在其中扮演怎樣的關鍵角色？

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隨著中芯最新一期的財報發布，亮眼的營收表現一掃之前在營運上的陰霾，不僅28奈米產品良率大幅改善，14奈米也已經箭在弦上，在中國整體經濟偏弱的狀況下，中芯似有逆流而上的味道。

根據中芯財報數字，其第3季營收達到8億1600萬美元，較上季的7億9000萬美元有略微增長；但重要的意義在於今年首度轉虧為盈，且淨利一舉拉到8400萬美元的水準。

同時在第4季財測方面，中芯國際預計營收將較第3季增加2%~4%，毛利率預計將從20%成長為23%~25%，14奈米產品也即將加入產線貢獻營收。這些都成為梁孟松接任中芯聯席執行長之後的亮眼成績。

轉虧為盈的兩個因素　體質變好，供應鏈本土化

中芯財務數字的改善主要來自兩個方面，首先是自身經營體質的改善，再來則是受惠於供應鏈本土化的政策推動。

中芯從2015年宣布28奈米製程量產之後，良率改善腳步遲緩，致使其營收占比無法提升，在最初幾年，若沒有高通為了政策目的而在中芯下單，基本上是長期處於沒有客戶的狀態。

在最新一季財報中可以觀察到，28奈米製程占營收比重從上一季的3.8%成長到4.3%。另一方面，中芯8吋晶圓產能逐漸往下調整，2019年第3季約為133萬片，是近兩年來新低，但實際出貨客戶晶圓片數卻高達131萬5000片，換算產能利用率約98%，亦創下近年最高紀錄。這些都為中芯的營收和獲利成長打下了基礎。

由於美中貿易戰，中國一直在進行的供應鏈本土化工作也更為激進。早期為推動中國晶片設計產業的發展，鼓勵相關業者在晶圓廠投片開光罩，相關費用由政府支出，後續量產還能享有減稅優惠，在此鼓勵之下，過去很長一段時間可以看到中國的晶片設計產業各種方案層出不窮。

理論上這些接受補貼的晶片設計業者找尋代工對象時，本土的中芯應該會是第一選擇，但早期中芯並沒有從相關補貼中獲得太多好處，關鍵在中芯主流製程因良率不佳而導致產能供給不足，一來吃不下相關訂單，二來接單之後的產能也無法確保。

如今在梁孟松親自操刀調整體質後，中芯良率和生產效率的均衡有明顯的改善，非正常的額外晶圓消耗大幅降低，對獲利作出貢獻。

加上因中國政策優惠增加的訂單也不再像過去一樣只能當過路財神，而是真正轉化為中芯的實際獲利，未來隨著中芯產線效率與良率的進一步提升，這方面帶來的營收貢獻將會更明顯。

記者訪問了一家知名晶片設計公司業者，他表示，梁孟松過去幾年在中芯主要以改善內控以及流程管理的最佳化為主，先進製程的開發反而不是重點。

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(本文截自財訊595期，詳全文)

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財訊雙週刊

《財訊雙週刊》隔週四出刊，1974年創刊，是台灣財經雜誌中，最資深權威的財經專業媒體雜誌是創造兩岸三地政經投資理財議題，洞燭市場的先行者。http://www.wealth.com.tw/

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