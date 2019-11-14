年輕人不知支票不愛現金！辜仲立很有感

分享 facebook 文／洪綾襄

近年金融科技創新喊得震天價響，卻始終無法完全滿足年輕世代對金融服務的期待，這一點，中租集團總裁辜仲立自己可說是特別有感。

在最近一次的媒體餐會上，辜仲立略帶無奈地透露，有一次他要給在國外念書的兒子生活費，想著直接開支票比較方便，沒想到兒子一開口竟然反問：「支票？那是什麼東西？」後來辜仲立乾脆說：「不然給你一些現金，放在身上，有需要的時候就可以用。」兒子仍是一臉嫌棄地說：「給現金好麻煩喔！可不可以轉給我就好了。」這場父子間的簡短對話，讓辜仲立深刻體會到，未來的金融服務勢必要更數位化與行動化。

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「以後的年輕人，可能連銀行是什麼都不知道，畢竟他只有開戶時才進銀行啊，其他事情都在手機上就完成了。」辜仲立對於未來金融業的發展感到憂心，因此，他近年對中租集團的內部管理與流程以數位優化為目標，現已引進六個流程機器人及語音機器人，業務也走向數位轉型，從切身感受到的需求，為集團找到新的發展機會。

分享 facebook (本文截自財訊594期，詳全文)