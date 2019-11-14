年輕人不知支票不愛現金！辜仲立很有感
文／洪綾襄
近年金融科技創新喊得震天價響，卻始終無法完全滿足年輕世代對金融服務的期待，這一點，中租集團總裁辜仲立自己可說是特別有感。
在最近一次的媒體餐會上，辜仲立略帶無奈地透露，有一次他要給在國外念書的兒子生活費，想著直接開支票比較方便，沒想到兒子一開口竟然反問：「支票？那是什麼東西？」後來辜仲立乾脆說：「不然給你一些現金，放在身上，有需要的時候就可以用。」兒子仍是一臉嫌棄地說：「給現金好麻煩喔！可不可以轉給我就好了。」這場父子間的簡短對話，讓辜仲立深刻體會到，未來的金融服務勢必要更數位化與行動化。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
「以後的年輕人，可能連銀行是什麼都不知道，畢竟他只有開戶時才進銀行啊，其他事情都在手機上就完成了。」辜仲立對於未來金融業的發展感到憂心，因此，他近年對中租集團的內部管理與流程以數位優化為目標，現已引進六個流程機器人及語音機器人，業務也走向數位轉型，從切身感受到的需求，為集團找到新的發展機會。
(本文截自財訊594期，詳全文)
【更多精采內容詳見】《財訊官網》
財訊雙週刊
《財訊雙週刊》隔週四出刊，1974年創刊，是台灣財經雜誌中，最資深權威的財經專業媒體雜誌是創造兩岸三地政經投資理財議題，洞燭市場的先行者。http://www.wealth.com.tw/
留言