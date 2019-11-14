韓營非典型選戰 選情隨韓國瑜金句起伏

分享 facebook 文／吳雅樂

「靠手機打選戰」，迥異於過去傳統選舉模式，韓國瑜競選總部延續去年掀起韓流的戰法，不打算幫韓國瑜打造一套大型動員組織戰，而是靠自動凝聚的韓粉力量推動造勢熱度。這種由下而上的另類選戰模式，連韓競總副執行長孫大千都坦言，「我打選戰經驗20多年，這種韓式打法，我也是花了點時間才習慣」，但他覺得這個方式很適合韓國瑜。

比起小英冷靜的語言風格，韓式口號激情許多。支持總統票投韓國瑜的妙天所舉辦的造勢活動上，台下支持者一邊拿手機錄影，還會不自主對韓國瑜比起大拇指猛點頭。韓競總觀察，談誰是選戰操盤手不見得有實質用處，候選人特質才是關鍵。

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韓國瑜決策圈子小且較為封閉，核心成員包括競總執行長林國正、兩位副執行長許淑華和孫大千、韓夫人李佳芬，及協助和地方立委安排行程卻隱身幕後的高雄觀光局前局長潘恆旭。他們彼此聯繫緊密，但多靠電話和網路討論；孫大千坦言，「我們沒有洪耀福（蔡英文主要操盤手）、沒有文膽」，且召集核心圈內所有人的正式會議，迄今一次都沒開過。顯然，這是一場非典型選舉。

核心圈正式會議 迄今一次都沒開過

韓的行程中經常可見貪食蛇車隊如影隨形，有人是從號召起點出發、也有分頭會合後加入車隊的，這些多半是已退休支持者，騎機車跟著韓國瑜趴趴走。這群死忠韓粉讓韓營很吃驚，原洪秀柱辦公室發言人、現任韓競選團隊媒體行程聯絡的李昶志說，有些地方傾聽意見的座談會議，有時不方便讓支持者緊盯，所以在韓國瑜官方LINE上目前另製簡單版行程通知圖，讓鐵粉僅參與公開行程，避免喪失傾聽之旅的用意。

擁有15萬人的「韓國瑜總統後援會」總會臉書社群，已開設各地分會，立委林奕華出現在一場挺韓活動上，就被後援總會的副社團長陳華苓拉到一邊合照。陳興奮說自己幾個月前恰巧加入後援會，因主動幫忙揪出偽韓粉、檢舉黑韓訊息，被總團長王強華看中升級為管理員，現在每天的工作主要就是幫韓國瑜和全台國民黨立委製作行程圖片，並發送到各個地方群組，這些立委都不認識陳華苓，也對後援會運作感到陌生，但陳對這些立委卻都如數家珍。

外傳韓國瑜大女兒韓冰帶領六人小組操盤網軍，但知情人士表示，目前沒有這種操作跡象，韓支持者都是透過臉書或各種LINE群組等，得知韓國瑜行程訊息，韓粉自製的APP「一支穿雲箭」也會即時推播更新內容。孫大千說，這些完全是韓粉自主層層往外傳遞，全都不是競總發起的，「經常有人主動加我LINE，還會問有沒有什麼需要轉傳訊息，這些LINE群組加都加不完，真的很難想像」。言下之意，韓競總本身並沒有設計明確的動員策略。

分享 facebook (本文截自財訊594期，詳全文)