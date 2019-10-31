全國危老第一案》建商3訣竅搞定50位地主 審查12天過關

文／林巧茜

位在板橋新埔捷運站旁的近千坪重建案，是全國第一個通過的危老案，審查只花了12天、費時兩年整合拆屋，開啟業界危老重建的先河。

分享 facebook

走進已拆屋成平地的新北市板橋新埔案上，在地居住40年的地主莊惠莉，指著空地說，「以前這裡是連棟透天厝，原本是2層樓建築，大家都違建到4、5層樓收租金，我們家也是，因為不往上建，只有你的房子最矮，風水會不好。但是遇到地震就好可怕，梁柱不大卻多承重3個樓層，很多梁柱都龜裂了。」

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

位於新北市板橋的新埔案，是全國第一個通過的危老案，審查只花了12天、費時兩年整合拆屋，可說是開啟業界危老重建的先河。

住戶一度對重建無望 建商進駐社區設點溝通

莊惠莉從小就住在這裡，家裡開雜貨店，與街坊鄰居都很熟稔。她回憶，國內大型建商像是潤泰、全坤興、遠雄等知名建商，都曾談過都市更新或是合建，但這20年來都像蘸醬油般，始終無法達成協議。

「有的建商只是來接觸，根本沒談成，就發新聞說都更快談好了，然後股價就漲一波，地主被當成炒股工具。」莊惠莉直言。「多少年過去了，對都更早就心灰意冷！」就算後來唐璽建設也來探詢，莊惠莉也和其他50多名地主一樣，一開始都抱著懷疑的心態。

為爭取住戶的信任，唐璽乾脆就在社區內設立辦事處，像便利商店一樣，隨時讓住戶去談需求，只要雙方滿意馬上就簽約，大幅提升辦理速度。

在規畫新房子時，唐璽也同意地主不規畫店面，保留整棟純住宅；由於規畫符合原住戶的需求，地主分回的一半戶數，約120戶都沒有委託唐璽銷售，而是多數自留；這與其他合建案，地主想要趕快賣掉起家厝的案子很不同。

來到唐璽建設，該公司董事長董景翔一開口就說，「掌握危老，幸福到老」，儼然是危老重建的代言人。他解釋，新埔案的整合時機很好，原本要送件簡易都更，恰好適逢《危老條例》上路，便直接改走危老一途，審查流程比較快速。董景翔說，與地主談沒有什麼祕訣，將心比心就對了。

建商協助排除疑難雜症 傳授危老案3大要領

就像是他拿出準備好的回應稿給採訪團隊，內容工整地打在格子裡。他「周到」的習慣，也是危老案快速通過的關鍵。

唐璽在2015年接觸地主，2017年就完成百分之百同意合建，基地面積941.68坪。新埔案，已經成為預售個案「新璞綻」，今年春天開始銷售，短短2個半月結案，規畫23~40坪，平均成交單價68萬元，甚至還出現沒有搶到房的「候補名單」。

分享 facebook (本文截自財訊593期，詳全文)