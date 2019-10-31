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最懂自駕車的台灣人詹景堯：自駕車不會跳躍式的成長

2019-10-31 11:37財訊雙週刊

文／郭庭昱

隨著世界各國5G服務逐漸問世，搭配的應用如自動駕駛、人工智慧也加速前進，三者互相支援，卻也互相牽制，這場「三人兩腳」的競賽，將呈現何種賽局？

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以Alphabet（谷歌母公司）為首的科技巨頭，以及各大傳統車廠紛紛投入自駕車技術。其實，來自台大機械系、取得柏克萊大學博士的詹景堯，30多年來都堅守崗位研究自駕車技術，看盡產業和技術的興衰循環。他目前擔任柏克萊DeepDrive人工智慧自動系統研究中心主任，這裡是自駕車技術的研究重鎮。

矽谷一直走在網通技術的最前端，柏克萊又是全美人工智慧排名前3的大學。詹景堯的學術生涯可以說是自駕車技術的發展史，對於技術發展、企業競爭力有第一手的觀察。詹教授目前參與交大人工智能計畫的自動駕駛部分。以下為《財訊》專訪詹景堯的問答內容。

鐘擺效應　時機成熟就有大企業加持

問：30多年前你為什麼選擇研究自駕車？回溯技術發展的歷程，有哪些觀點可以分享？

答：我在柏克萊拿到博士後，在美國工業界工作幾年，回到柏克萊做先進研究。1995年美國政府推動車輛自動化，學術界、工業界都有參與，我們當時就做到8輛轎車排成一直行，行駛在高速公路，只有第一輛有司機，後面都不需要司機，跟著前進。

當時是以車輛全自動行駛作為訴求，但科技距離商業化太遙遠，幾年後政府不再資助，研究的方向就轉向比較短期可以實現的技術。10幾年前美國國防部先進技術中心舉辦了自駕車挑戰賽，把風潮帶起來，鐘擺又擺回來，那時，谷歌（編按：此處指母公司Alphabet，以下同）找來卡內基美隆大學，成立Waymo全力投入，也帶動汽車、科技業全力投入。

研究自駕車技術這麼多年，我有幾個觀察，首先是鐘擺效應，我們在20幾年前已經做到level 4的技術，證明技術可行性，但是無法「落地」，一般消費者無法接受。政府說要把時間拉近一點，我們的研究回到level 1，等谷歌加入推動後，再朝level 4前進。科技發展也有鐘擺效應，一段時間過了，鐘擺擺過頭盪回來，等時機成熟又往前推進。

其次是大企業扮演的角色。當某項技術出來，實驗室證明可行後，還要等到像谷歌這樣的企業進來，投入金錢資源，把技術商業化，做到一個程度後，故事才會成形。此時，汽車業、科技業、創投都會進來，企業經營者的企圖心是很大的動能。

最後，在推動無人駕駛車的過程中，又出現優步（UBER）、滴滴這樣的公司，推動大家共乘、共享的觀念，也有幫忙。目前這些公司還在賠錢，因為司機的成本占收入的7~8成，如果只經營網路行銷，賺不到錢。企業還要去想如何降低成本，也催生了無人車。簡單講，過去10年共享車的趨勢，也推動了自駕車、無人車的風潮。

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(本文截自財訊593期，詳全文)

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財訊雙週刊

《財訊雙週刊》隔週四出刊，1974年創刊，是台灣財經雜誌中，最資深權威的財經專業媒體雜誌是創造兩岸三地政經投資理財議題，洞燭市場的先行者。http://www.wealth.com.tw/
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