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銀行員土法煉鋼 變身UA最大供應商

2019-10-31 11:39財訊雙週刊

文／潘羿菁

曾經在令人稱羨的公股行庫，捧著宛如鐵飯碗的廖炳榮，因為岳父的請託踏入紡織業，這項決定從此改變他的命運⋯。

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位於桃園中壢工業區內一座強調流線現代感的褐色大樓，與周圍矮牆鐵皮工廠形成強烈對比，褐色大樓牆面掛著Little King招牌，一時讓人摸不著頭緒。走入一看，工人們正仔細地檢查一整面布料，旁邊堆放著即將出貨、已打包成捆的布料，外界不知道的是，這些都是一線國際運動品牌準備在明年東京奧運上強力宣傳的祕密武器，幾乎都是Made in Taiwan（台灣製造）。

Little King，中文名稱為立肯，一般人聽來陌生，不過在紡織業界無人不曉，據悉，立肯是UA（Under Armour）在台採購最大針織布供應商，年營收40億元，也是現今在國內擁有產能的前6大針織布廠，規模僅次於儒鴻、旭寬、遠東新世紀、裕源與綿春。

過去從未曝光的立肯創辦人廖炳榮在接受本刊的獨家專訪時，手中拿著記者事先寄來的採訪大綱，上面寫滿資料，如同準備「小抄」般，怕自己漏講重要環節。

紡織奇兵排前6　資本額巨幅成長500倍

廖炳榮讀的是會計系，捧著公股銀行鐵飯碗，有著穩定體面的工作，卻選擇離開舒適圈；一個門外漢跳入紡織產業，初期公司資本額100萬元，如今成長500倍，現在立肯國際資本額已達5.2億元。

「1978年岳父與朋友合夥開工廠生產沙發布，但是生意不如預期，賠了3、4年，岳父看我懂財務會計，一直跑到我家叫我去接，前前後後來了30多次。」雖然對岳父的提案有點心動，但廖炳榮考慮在彰化銀行薪資待遇優渥，後來只有拿出10萬元入股，「沒料到，連我的股本也都賠光了，又碰到岳父工廠突然被人倒帳，幾乎是屋漏偏逢連夜雨，才會下定決心跳下來幫忙。」廖炳榮回憶。

整頓公司的第一件事，就是拿出帳本。廖炳榮發揮在銀行工作時對數字的敏感度，仔細盤點庫存、成本、售價與利潤，先將庫存出清換取現金，節省開銷與拓展新業務，僅花3年就將沙發工廠轉虧為盈，就連岳父也很意外。

對商機很敏銳的廖炳榮，以前在彰銀上班時，記得一家布廠老闆曾經聊到，工廠布料要交給剪毛廠剪毛時，一定要先去拜託師傅，當時剪毛廠生意接不完，訂單都要排隊。這些話讓廖炳榮深刻印象，在評估沙發布工廠的利潤將愈來愈低後，便順勢將沙發布工廠轉型做起剪毛廠。就是這個念頭，不僅讓岳父的工廠賺錢，也讓他自己賺到人生第一桶金。

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(本文截自財訊593期，詳全文)

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財訊雙週刊

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