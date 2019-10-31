執導區塊鏈商戰電影》新銳導演大哉問：你是聖人還是大盜？

文／洪綾襄

在影創界頗具名氣的年輕導演徐嘉凱經營酒吧、發行加密貨幣，現在以《聖人大盜》入圍金馬獎最佳新導演，題材又是晦澀複雜的商戰，他究竟想說什麼故事？建構什麼樣的世界觀？

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徐嘉凱穿著一身筆挺的格紋西裝，和電影宣傳人員提早來到台北瑞安街靜巷內的私室綠洲（SELF Oasis） ，準備接受採訪。牆上掛著幾幀劇照海報和卡牌等周邊商品，都是他所執導的影視作品，有創下超過五百萬點擊率的台灣原創網路影集《Mr.Bartender》，也有剛上映的電影《聖人大盜》，而後者讓他入圍了本屆金馬獎最佳新導演。

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私室綠洲是徐嘉凱經營的第2間酒吧，店內的消費可使用他所發行的加密貨幣SELF TOKEN支付。今年10月，SELF TOKEN在加密貨幣交易所BitAsset上架，一度創下單日8%的漲幅，目前也能在中環旗下的蔦屋書店使用SELF TOKEN付款。

劇情影射黑金政商史

實體通路、影視製作與授權商品、區塊鏈公司，形成一個完整的「沉浸式娛樂」生態系，而創辦人徐嘉凱，今年才剛滿28歲。「我絕對不是什麼富2代。」徐嘉凱表示，這些都是他繳了很多學費才建構起的新事業。

台灣過去影視作品很少碰觸艱澀的金融或科技議題，但徐嘉凱自編自導的網路影集《Mr.Bartender》，講的是新創創投與產業運作機制，電影《聖人大盜》則是首部台灣自製區塊鏈商戰電影，題材與風格都與過去台片截然不同，而且各種人物設定與劇情影射，都與台灣黑金政商史及當下年輕厭世代社會環環相扣。

例如《Mr.Bartender》的其中一集，主角謝祖武在片中就直言批評台灣BOT（民間興建營運後轉移模式）為何總是不成功的癥結。又例如《聖人大盜》典故出於莊子「聖人不死，大盜不止」，片中男主角是一個年輕創業家，嚮往著與好友藉由區塊鏈技術，創建新世代的經濟秩序；然而基金公司、銀行、財團老闆、政客等各界的覬覦與算計，讓他們的友情、事業甚至人身安全，都陷入危機。

每一次，徐嘉凱都想逼觀眾思考，主張公平正義、不顧全大局的揭弊者，是好人還是壞人？既得利益者以大義之名，幹苟且之事，又該被定義為好人還是壞人？「這些問題離我們一點都不遙遠，只是過去的討論太容易陷入二元對立，答案都被過度簡化了。」

分享 facebook (本文截自財訊593期，詳全文)