蘋果加碼台灣 併購、擴廠雙管齊下

分享 facebook 蘋果公司加碼投資台灣，不只投資顯示技術，2018年6月，蘋果也在竹科登記設立一座工廠，是蘋果在台灣的第2座工廠，地點離台積電張忠謀大樓只有一街之隔。

這座廠生產的是下一世代數位相機用的「底片」，現在，當你用手機拍照時，手機是用矽製成的CMOS元件捕捉光線，轉換成一張張美麗的照片；蘋果的竹科廠則是在生產一種量子薄膜（Quantum film）技術，利用放在金屬網格上的量子點材料感光。因為量子點材料能儲存的電子更多，這種技術的感光能力是傳統CMOS的3倍，可以大幅增強iPhone夜拍的能力。

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這座廠原本是美商量宏（InVisage Technologies）的竹科廠，蘋果為取得量子薄膜技術，在2017年併購量宏，也在竹科繼續生產，設在台積電旁邊，就是為了利用台灣半導體產業的群聚效應。

併購之後，量宏的台灣員工部分加入蘋果，如目前蘋果竹科廠的登記負責人張毓華，出身清大奈米微系統實驗室，他原本的研究，就和感測器有關，蘋果的這項投資，顯示台灣半導體產業在發展感測技術上仍有不錯的機會。

分享 facebook (本文截自財訊593期，詳全文)