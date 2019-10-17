華為提油救火 退守中國恐陷雙輸危局

缺乏安卓服務框架，華為未來的手機銷售恐怕只能退守中國，而空出來的國際市場空間，三星和蘋果將有機會分食；但就算華為想退守中國市場，其成本結構亦未必有足夠競爭力。

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因違反美國的禁運規定，中國第一大手機廠以及電信設備商華為遭受美國制裁，在Android（安卓）服務框架威脅不繼續授權的情況下，華為並沒有選擇乖乖就範，而是進行了一連串的反擊動作。

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川普鐵腕執行制裁 華為備胎無用武之處

華為首先在今年5月註冊了鴻蒙商標，並由執行長余承東出面聲明備胎計畫啟動，其自研作業系統將在秋季登場，強調隨時可擺脫對谷歌的依賴。其次，華為透過手法，一度成功讓安卓的GMS（谷歌行動服務）仍可成功在沒有通過授權的華為手機上安裝，希望能挽留歐洲市場消費者信心；但這種作法引發極大爭議，被揭穿的第一時間，華為就終止了相關服務，華為雖表示會尋求其他作法來支援GMS，但前途未卜。

而遭受這些打擊，華為失去的市場版圖也將可能會引發智慧型手機市場，甚至整體手機晶片市場的變化。

今年7月時，華為公關部門出面澄清鴻蒙作業系統是工業用嵌入式系統，而非手機系統；但在8月9日的華為全球開發者大會中，正式揭開鴻蒙作業系統的神祕面紗後，赫然又發現，華為仍將手機當作主要的執行平台之一。

華為在這段期間發言的自我矛盾，顯示出其對美國制裁的執行態度仍存在不確定性，尤其川普政府兩次放寬對華為的制裁期限，讓華為不敢話說得太絕，怕真的斷了自己的後路。

但隨著時間過去，華為對美國政府高高舉起輕輕放下的期待落了空，同時也陷入更深的泥淖：鴻蒙作業系統被證明是言過其實的產物，發揮不了作用，第一版鴻蒙仍在初期發展階段，缺乏生態支援，難以取代安卓地位。

因此當寬限期結束，華為似乎選擇了一招險棋，那就是在華為使用的AOSP（安卓開源專案）作業系統中植入後門，模擬谷歌的認證證書，並且通過一個叫作Lzplay的網站來安裝GMS 服務框架。

藉由後門之助，沒有獲得谷歌最新安卓授權的華為最新Mate 30手機一度成功突圍，成功安裝安卓服務框架，具體方法是通過一個第3方網站成功安裝GMS服務框架，並且可以正常工作。

華為是如何設計後門並突破谷歌的限制？一位系統安全研究員在好奇之下，透過對軟體系統的反組譯，找出華為在其作業系統中植入的後門，該研究員指出，華為在系統中安裝了自己的證書來取代谷歌，使用自行客製的API繞過谷歌的限制，取得執行GMS服務框架的執行權限。

分享 facebook (本文截自財訊592期，詳全文)