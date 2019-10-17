叫好不叫座？為什麼台灣吸引不到香港人才？

香港近來社會動盪令港民移民意願大增，港人對台的好感度日趨攀升的情況下，但移居台灣的人數卻未見大幅增長，到底這背後出了什麼問題？

分享 facebook

港人移民必備的「良民證」申請，過去4個月多達1.2萬多宗，較去年同期激增近5成。據香港民意研究所調查，港民對台灣政府的好感度近年有持續上升趨勢。移民講座更場場爆滿，台灣相關主題的活動，更是從1個月兩場增加到8場。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

然而，根據台灣內政部移民署統計，近4年來，港民居留台灣人口平均約4000人，定居約1000人，總計移居來台人士數量十分穩定，儘管用百分比來看，今年前8個月來台定居人士較同期增長26%，但實則不過增加157人。

根據統計，香港中產階級移民仍首選加拿大、美國、澳洲和英國，資金較少的才選擇台灣或馬來西亞。但台北到香港才1個多小時的飛行距離，消費指數也相對較低，總體而言，台灣與葡萄牙、愛爾蘭，是港人詢問度較高的3大熱門移居地。

香港本地有移民公司稱，諮詢移居意願「爆炸性增長」，真正施行移民計畫者也較2014年雨傘運動時增加1倍，有小孩的家庭更傾向諮詢當天就簽約，但不少人對移居台灣卻只停留在諮詢。

痛點1：薪資水準普遍偏低

「人才不安全感很高，想往外移、很想逃。」1名科技金融領域的人力仲介公司主管說，最近接觸的很多這樣的香港高階人才。這名主管表示，她自2012年開始就接觸不少企業需要金融衍生商品交易員，但始終沒有談下任何1位港人，就算只計算香港本地一流畢業生人才的薪水，年薪至少也要給出270萬台幣，「光這樣就很難。」

畢竟開放港澳人士居留的16個種類條件中，無論是學術、科學、金融等專業技術能力，只要是高階主管，在任何一個國家其實都屬高薪人士。這位人力仲介公司主管指出，台灣的薪水結構和企業文化都影響港人來台意願，加上嫁接香港國際環境的在台外商選擇性少，更降低吸引力。

痛點2：稅制不利吸引高階人才

另外，稅制也是關鍵。以高薪香港居民為例，若年薪新台幣約600萬元，已婚育有1子，孩子12歲，父母年滿70歲並同住，由該居民所撫養。在台灣應稅額度約新台幣107萬元，但在香港應稅額僅新台幣47萬元多。最大差異在於台灣最高稅率為40%，但香港最高超額累進稅率僅17%，可謂收入愈高，繳稅差額愈大。

分享 facebook (本文截自財訊592期，詳全文)