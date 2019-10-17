台壽保又在內湖獵地 這回當禾馨房東

中信金控10月4日代子公司台灣人壽保險公告取得不動產，以約18億元從雍和建設楊景松兄弟手上，買下台北市民權東路6段上的禾馨民權大樓，這是今年壽險業最大投資案，也成了知名婦產科禾馨診所的房東，租金收益率約2.5%。根據公告資料，禾馨民權大樓土地約817坪、建物約3857坪，換算下來台壽保取得的土地成本1坪約220萬元、建物成本1坪約47萬元。

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其實去年11月，台壽保也才買下距離禾馨民權大樓不到500公尺的壹傳媒大樓，可見相當看好內湖南港地區的商用不動產潛力；不過當時壹傳媒大樓土地約1300坪、建物約5269坪，但台壽保是用17.9億元的價格就買到，換算下來，土地成本1坪為138萬元、建物成本1坪約34萬元，取得成本僅是禾馨民權的6~7成。

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據傳聞，中信金大股東辜仲諒曾參與兩次壹傳媒出售的議價，但都沒買成，去年壹傳媒總裁黎智英為彌補虧損才賣大樓，採售後租回模式，收益率估計也有3%。台壽保究竟是買壹傳媒大樓買到便宜？還是買禾馨民權買貴？內湖商辦在不到1年間暴漲3成？成為業界熱議焦點。

分享 facebook (本文截自財訊592期，詳全文)