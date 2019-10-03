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張晉源：我的辦公室被永豐金上了封條

2019-10-03 14:53財訊雙週刊

9月23日，我上午進公司發現門禁卡不能用，以為機器有問題。下午看醫生到4點多，才看到永豐金發信通知我被公司提告刑事特別背信罪；25日又發現我的email被封鎖，辦公室被貼上封條。

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永豐人都知道，我推動工行參股、電子金融等重要進展，發生重大弊端我也一定追查。現在只因為我不願意對涉及詐貸的何家放水，過去對的事情就變錯了？我犧牲了自己的前途來捍衛公司治理跟大眾利益，竟然換來那張封條和訴狀。

我仍然在追查鼎興詐貸案。今年6月，我和3位同事再向金管會舉報，可能有銀行內部人利用操控企業信用評等的方式協助鼎興詐貸，並提供事證。7月獲銀行局長邱淑貞和副局長黃光熙約談，我們告訴金管會，很多有關何政廷替鼎興施壓的關鍵郵件被消失了，請求調查。但回去沒多久，我的祕書和助理就被調到分行，還請了律師團告我，金管會應該看得懂這之間的關聯。

鼎興、三寶和潤寅的詐貸案都有類似的系統性犯罪手法，光在永豐金控，曾經被操控信用評等的信貸規模可能就高達數百億元，必須立即清查以控制風險。我多次向高層反映無效，才向金管會舉報，沒想到就被大動作報復。

有人放話，我繼續揭弊是為了要從政，去當柯文哲的不分區立委。不，我揭弊是希望銀行的體質變好，但這也是職業自殺。這幾年我被社會運動的年輕人感動，讓我反省幾10年來雖然工作順利，但對社會沒有貢獻，才決定用金融專業服務社會，把只在乎獲利、拚命壓榨員工、不管客戶死活的病態銀行，轉變為替社會創造價值又能獲利的社會型企業，這是當初我接任銀行總經理的初衷。

司法迫害是對揭弊者最殘忍的報復。我要呼籲金管會注意上市公司對個人提刑事自訴是否具有報復目的，否則被有心人士操作成惡意訴訟，日後不只揭弊者，連工會、媒體、環保人士都會遭到濫訴。我是使命感很強的人，推《揭弊者保護法》、居住正義、《公司法》修法、金融消費者保護等，都不是為自己，希望台灣不要讓願意替社會付出的人都心碎了。

永豐金回應，這是為保護張的個人財物，可由人員陪同領取。

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(本文截自財訊591期，詳全文)

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