不孤獨經濟學 打造一個人的幸福商機

現代人生活形態改變，加上資訊科技蓬勃發展，不論是否已婚，1個人也可以生活得自由自在，也促使1人經濟的市場規模不斷擴大。只要切中需求，商機無限大。

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「人生最悲傷的事是什麼？」日本軟體銀行創辦人孫正義2010年為公司制定新30年願景前，在推特上提出了這個問題，結果1天有2500人回應。他歸納大家的答案，發現占比最高的是親近的人過世，其次是孤獨，以及絕望。

3個答案看起來不同，但親近的人過世和絕望，其實也都會有孤獨感，於是孫正義誓言：「我要靠資訊革命來減少孤獨的悲傷，讓人類幸福。」

這些年來，不只孫正義，各行各業也都努力透過資通訊推動各項服務，改善人們生活，的確讓1個人不但不孤獨，甚至成為一種享受。foodpanda行銷公關經理徐婕指出，根據第3方市調公司去年訪問600位美食外送平台使用者的調查顯示，外送平台的用戶近60%是單身者。

所有用戶中，24%的人獨自在家時會透過外送平台訂餐。而單身者使用foodpanda送餐服務的原因，包括1個人不知道吃什麼、家裡沒有食物可煮、或是想待在家玩遊戲。

新科技帶來便利性 時間空間定義不同以往

世新大學財務金融系副教授郭迺鋒指出，在數位經濟的潮流下，人類的時間和空間已經和以前大不相同，「1天一樣是24小時，但是以前我們想吃1碗麵加1份鹽酥雞和一杯飲料，必須跑3家不同的店，可能得花上1小時；但是現在移動的時間是零，在手機上點一點，坐在家中，就能一次滿足3個願望」。

以前家庭人口多，原因之一是必須分工合作，人多好辦事；但現在拜科技之賜，一個人就能搞定大小事。

資通訊帶來的便利性，對守住荷包也大有助益。首先是產品和服務的價格降低，甚至免費，現在要買屋租屋，可以上網瀏覽物件甚至比價、團購商品則可以壓低買價。而且社交網路上可以互通資訊，因此能共用汽車、房間等，創造共享經濟，Uber、Airbnb等服務即應運而生；交友網站也因此蓬勃發展，讓人排解寂寞或尋找另一半。1個人的經濟，已逐漸形成一個生態系。

生活形態改變，加上科技發達推波助瀾，單身人口增加成為趨勢，先進國家尤其明顯。去年底為止，台灣逾25歲以上單身人口（含未婚、離婚、喪偶）達到735.8萬人，占25歲以上人口比率達到41.6%，其中男性約343萬人，女性約392萬人。

分享 facebook (本文截自財訊591期，詳全文)